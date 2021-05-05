"Медуза" сообщила об атаке хакеров на её сбор пожертвований

Базирующееся в Риге издание “Медуза” объявило об атаке хакеров на сбор платежей в поддержку издания. Приём платежей банковскими картами из-за этого приостанавливался 5 мая. Об этом редакция сообщила сама редакция.
Неизвестные попытались оформить несколько сотен переводов “Медузе”, используя данные краденых банковских карт. В качестве контактного адреса электронной почты они указывали случайный набор букв. Обрабатывающая донаты платёжная система заблокировала большинство таких переводов.
С помощью массовых платежей ворованными картами хакеры могли добиться потери изданием денег на возвратах (с учётом комиссий) и замедления работы службы поддержки.
Чтобы защититься от атаки, редакция ужесточила правила проверки карт, с которых осуществляются переводы. Отмечается, что данные пользователей, уже оформивших донаты, в ходе этой атаки не пострадали.
- "Медуза" — русскоязычное новостное издание, основанное в 2014 году в Риге. Там редакция планировала скрыться от российской государственной цензуры. 23 апреля редакция была включена в список СМИ-иностранных агентов, после чего сообщило о том, что решение ставит её на грань гибели.
- За 6,5 лет существования "Медуза" стала одним из самых популярных информационных СМИ в России. Тем не менее из-за статуса иностранного агента с ней отказались сотрудничать почти все рекламодатели. Редакция сообщила о радикальном сокращении расходов и сборе пожертвований.
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