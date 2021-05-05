"Медуза" сообщила об атаке хакеров на её сбор пожертвований

Базирующееся в Риге издание “Медуза” объявило об атаке хакеров на сбор платежей в поддержку издания. Приём платежей банковскими картами из-за этого приостанавливался 5 мая. Об этом редакция сообщила сама редакция.

Неизвестные попытались оформить несколько сотен переводов “Медузе”, используя данные краденых банковских карт. В качестве контактного адреса электронной почты они указывали случайный набор букв. Обрабатывающая донаты платёжная система заблокировала большинство таких переводов.

С помощью массовых платежей ворованными картами хакеры могли добиться потери изданием денег на возвратах (с учётом комиссий) и замедления работы службы поддержки.

Чтобы защититься от атаки, редакция ужесточила правила проверки карт, с которых осуществляются переводы. Отмечается, что данные пользователей, уже оформивших донаты, в ходе этой атаки не пострадали.