Учредитель газеты "Новые колеса" стал лауреатом американской премии

Учредитель калининградской газеты "Новые колёса" Игорь Рудников стал лауреатом американской премии "За свободу слова" – Tully Award for Free Speech за 2020 год. Об этом сообщается на странице премии в твиттере. Рудникова стал первым российским журналистом, удостоенным этой награды.
Премия присуждается с 2006 года журналистам, которые выполняли свой профессиональный долг вопреки сложившимся обстоятельствам. Кандидатов выдвигает международная группа журналистов и юристов.
- В 2016 году Рудников получил в центре Калининграда пять ножевых ранений. Сам Рудников причиной нападения назвал свою публикацию в издании "Новые Колеса" о застройке первой линии балтийского побережья в курортном городе Светлогорске.
- В 2017 году против Рудникова возбудили уголовное дело о вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального Следственного комитета Виктора Леденева за непубликацию компромата. Он вину не признавал. Прокурор требовал 10 лет колонии. Позже Рудникова освободили в зале суда. Газету "Новые колеса", которую он издавал, суд закрыл по иску Роскомнадзора.
- Игорь Рудников в марте 2020 года уехал в США, где находится до сих пор. По словам журналиста, на родине его хотят обвинить в экстремизме.
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