Учредитель газеты "Новые колеса" стал лауреатом американской премии

Учредитель калининградской газеты "Новые колёса" Игорь Рудников стал лауреатом американской премии "За свободу слова" – Tully Award for Free Speech за 2020 год. Об этом сообщается на странице премии в твиттере. Рудникова стал первым российским журналистом, удостоенным этой награды.

Премия присуждается с 2006 года журналистам, которые выполняли свой профессиональный долг вопреки сложившимся обстоятельствам. Кандидатов выдвигает международная группа журналистов и юристов.