Перед приездом вице-премьера в Крым с насосов пропали логотипы Siemens

Перед приездом заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина в аннексированный Крым с насосов на Бештерек-Зуйском водозаборе пропали логотипы немецкой фирмы Siemens. Внимание на это обратил антикоррупционный проект Scanner Project.

На двух видеозаписях, опубликованных с разницей в полтора месяца, видно, что сначала на оборудовании было написано название фирмы Siemens, ​позже надписи пропали, а на технике появились потертости (в настоящий момент данное видео удалено).

В июле 2017 года Siemens объявила о прекращении поставок турбин компаниям, связанным с российскими властями.

4 мая "Немецкая волна" (DW) сообщила, что на Бештерек-Зуйском водозаборе, расположенном неподалеку от Симферополя, установлены насосы с двигателями Siemens. Сами агрегаты произведены датской фирмой Grundfos. В её штаб-квартире издание заверили, что не знали, что оборудование через экспортеров будет поставлено в аннексированный Россией Крым.

Хуснуллин, комментируя публикацию , уверял, что все оборудование, которое Россия применяет в Крыму - "отечественное".

ЕС и США ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма 7 лет назад. Однако до сих пор не сообщалось ни об одном официальном расследовании нарушения санкций. В 2019 году Scanner Рroject совместно с журналистами "Настоящего Времени" исследовали бизнес в Крыму и обнаружили доказательства того, что свыше сотни компаний нарушают международные санкции.

Добытые журналистами документы свидетельствуют о том, что экономические ограничения ЕС, США и Украины нарушают в том числе миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, российский бизнесмен Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким авиаперевозчиком Lufthansa, производителем знаменитой водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком Bank of New York Mellon.