Фирмы из Нидерландов подозреваются в поставке техники в Крым

Две фирмы из Нидерландов подозреваются в поставке оборудования для строительства моста в Крым в обход санкций Евросоюза. Речь идет об инструментах для установки на дне Керченского пролива фундамента моста, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на расследования местных СМИ. Обе компании отрицают нарушения.

По данным журналистов, одна из фирм изготовила "важные части" оборудования, другая – собрала его. В начале 2016 года технику передали в Краснодарский край, а позднее использовали при строительстве Керченского моста. Санкции запрещают американским и европейским фирмам отправлять в Крым продукцию для развития энергетики, инфраструктуры и туризма.

При этом в одной из компаний утверждают, что работы велись на территории России, а не в Крыму. Представители другой заявили, что не знали, куда отправятся комплектующие. Власти Нидерландов проверяют законность сделок, позднее материалы передадут в прокуратуру.

В начале июля стало известно об использовании четырех газовых турбин Siemens при строительстве электростанций в аннексированном Россией Крыму. Концерн прекратил поставки оборудования российским госкомпаниям, а Евросоюз расширил санкционные списки.