В Буэнос-Айресе дважды в месяц идут заседания по делу о 12 чемоданах кокаина, обнаруженных в школе посольства России в Аргентине в 2016 году. Свидетели рассказывают об особой роли в этом деле первого секретаря посольства Олега Воробьева, отвечавшего в дипмиссии за безопасность: он был переводчиком на встрече сотрудников ФСБ с министром безопасности Аргентины и первым указал на подозреваемых. Был связным между ФСБ и жандармерией, контролировал погрузку чемоданов с мукой в самолет Николая Патрушева. Имел свободный доступ в гараж в посольской школе, где хранили наркотики. И не имеет никакого официального статуса в аргентинском уголовном деле. Новые подробности "кокаинового дела" - в материале издания Настоящее Время

"За этой дверью оказался гараж. В нем было совсем темно. Тусклое освещение. Там стояла дипломатическая машина, которую использовал переводчик Олег [Воробьев]. С одной стороны были столы, лестницы и еще одна входная дверь в гараж. А рядом с ней еще одна – ведущая в маленькую комнату. Вот в этой маленькой комнате и были чемоданы", – рассказал в суде свидетель, полковник аргентинской жандармерии Клаудио Кавалло, выступая по видеосвязи из провинции Мисьонес, где он сейчас служит. Процесс по делу о почти 400 кг кокаина, найденного в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, из-за пандемии коронавируса идет в виртуальном режиме. Клаудио Кавалло стал четвертым допрошенным свидетелем.

13 декабря 2016 года полковник Кавалло первый день работал в специальном подразделении по антинаркотическим операциям Национальной жандармерии в Буэнос-Айресе. Поздно вечером его срочно вызвали к тогдашнему министру безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Когда свидетель вошел в кабинет, там уже находился российский посол Виктор Коронелли, сотрудники ФСБ и ответственный за безопасность диппредставительства, первый секретарь Олег Воробьев. Последний, по словам Кавалло, был на этой встрече переводчиком. Россияне рассказали министру Буллрич о неожиданной находке. Посол нервничал и просил срочно вывезти чемоданы из школы. В итоге аргентинские жандармы и российские силовики решили поменять наркотик на муку, вернуть груз в подсобку и подождать, кто за ним придет.

По итогам расследования в Аргентине на скамье подсудимых по делу о посольском кокаине оказались двое выходцев из России: бывший полицейский Иван Близнюк и корабельный механик Александр Чикало. Главное доказательство их вины – результаты прослушки телефонов. Следствие считает, что первый, используя свое служебное положение, мог провести наркотик, минуя пограничный и полицейский контроли, а второй отвечал за логистику. Чикало грозит 15 лет тюрьмы, Близнюку – 18 лет. В Москве параллельно судят еще четверых фигурантов этого дела: предполагаемого организатора международной преступной группировки Андрея Ковальчука (он выдавал себя за предпринимателя со связями в МИДе и правительстве и неоднократно бывал в посольстве), бывшего посольского завхоза Али Абянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Худжманова.

Никто из подсудимых ни в Москве, ни в Буэнос-Айресе вину не признает. Близнюк и Чикало утверждают, что познакомились с Ковальчуком через посольство. "Предприниматель" рассказывал, что хочет экспортировать аргентинскую говядину и импортировать в страну гречку, коньяк и шоколад. Звал заняться бизнесом вместе, но дальше разговоров дело не пошло. Бывший завхоз Абянов признается, что и раньше за вознаграждение брал вещи Ковальчука на хранение, однако был уверен, что внутри чемоданов вино, кофе и полудрагоценные камни. Сам Ковальчук давать показания отказался. Московский процесс, в отличие от аргентинского, идет в закрытом для журналистов режиме. О том, что там происходит, можно судить только по заявлениям адвокатов. Они, в частности, рассказывают, что Ковальчук уже пережил в СИЗО два инсульта.

Здание на улице Посадас

В районе Реколета в Буэнос-Айресе Россия владеет тремя зданиями. Посольство и консульство расположены в соседних домах, а школа – в 700 метрах от них на другой улице. Ее здание, расположенное по адресу: улица Посадас, 1663, советское посольство снимало с конца 1940-х, а в конце 1950-х купило. Это пятиэтажный особняк площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Кроме помещений, в которых учатся дети сотрудников дипмиссии, в здании есть еще семь квартир. Раньше в них жили дипломаты, сейчас – учителя и административные сотрудники. Эту информацию подтвердил Настоящему Времени консул РФ Георгий Полин.

Ночью 13 декабря 2016 года, после встречи в министерстве Клаудио Кавалло с несколькими подчиненными выехал в посольскую школу. У здания две входные двери: одна для пешеходов, другая – въезд в гараж, рассказал он в суде. В школе жандармов встретил бывший до этого на встрече с министром и послом Олег Воробьев. Он же сопроводил их до подсобки с чемоданами. Вход в нее – через гараж. В гараже стояла единственная машина – первого секретаря Воробьева, обратил внимание свидетель.

Следствие не смогло установить точную дату доставки наркотика в школу. Скорее всего, это произошло в июле 2016-го. То есть, по логике следователей, получается, что ответственный за безопасность диппредставительства Воробьев мог в течение четырех месяцев парковаться рядом с партией кокаина минимальной стоимостью $30 млн (стоимость – оценка жандармерии).

На уточняющий вопрос корреспондента Настоящего Времени, имел ли Олег Воробьев доступ в школьный гараж, в консульстве России в Аргентине ответили утвердительно. Собеседник также предположил, что Воробьев мог парковаться в гараже, когда привозил туда сотрудников ФСБ, работавших на территории школы до аргентинских жандармов. Что же касается четырех месяцев между тем моментом, когда в подсобке спрятали кокаин, и ноябрем 2015-го, когда его нашли, – то в это время в гараж также периодически загоняли школьный автобус, рассказали в консульстве.

И только 25 ноября 2015 года новый завхоз школы Олег Рогов, сменивший на этом посту Али Абянова (последний вернулся в Москву), решил поинтересоваться содержимым 12 чемоданов, доставшихся ему в наследство от бывшего коллеги.

Пролить свет на появление в подсобке чемоданов могли бы видеозаписи: у посольской школы есть как внешние, так и внутренние камеры наблюдения. Аргентинская жандармерия официально просила посмотреть записи с них, но получила от посольства категорический отказ. Ранее экс-посол Коронелли неоднократно заявлял, что в гараже на улице Посадас оставлял свою машину завхоз Али Абянов (следствие считает, что именно он и привез чемоданы): "Как установили в ходе проводившейся операции сотрудники ФСБ, чемоданы были завезены бывшим техническим сотрудником посольства Абяновым, у которого был доступ", – цитировал посла "Интерфакс".

Судя по словам четверых допрошенных в суде Буэнос-Айреса свидетелей, Олег Воробьев с самого начала операции исполнял несколько ролей. 25 ноября 2016 года он вместе с завхозом Роговым впервые открыл подозрительные чемоданы и, как сам признался на заседании Дорогомиловского суда в Москве, попробовал порошок на вкус. Аргентинцам рассказали о находке лишь 17 дней спустя. "Олег говорил больше всех", – вспоминал о первой встрече в министерстве безопасности свидетель Клаудио Кавалло. В суде показали рапорт, который полковник Кавалло составил по ее итогам в 1:30 ночи 14 декабря 2016 года. В документе в качестве единственного подозреваемого, названного россиянами, указан сотрудник полиции Буэнос-Айреса, помогавший посольству с переводом и охраной Иван Близнюк, ставший впоследствии подсудимым. Сам он утверждает, что никогда даже не заходил в школу.

Статус Воробьева и показания капитана Гонсалеса

Чуть позже ФСБ передала жандармам дополненный список возможных подозреваемых. В него вошли Андрей Ковальчук, завхоз Али Абянов и два высокопоставленных сотрудника аргентинской полиции. Составить документ (его показывали в суде) тоже помогал Воробьев, рассказывали свидетели. Когда московские спецагенты улетели из Аргентины, своим связным они оставили первого секретаря. Все допрошенные свидетели подтвердили, что именно он передавал в жандармерию информацию из России. Олег Воробьев был знаком с Ковальчуком, Близнюком и Чикало. Он знал, что их телефоны прослушиваются, и, естественно, был в курсе выставленного наружного наблюдения, когда встречался с ними в Буэнос-Айресе. Телефон самого первого секретаря Воробьева из-за его дипломатического статуса никогда не прослушивался, жандармы всегда верили ему на слово (об этом они сами говорили на предыдущих заседаниях).

Несмотря на активное участие Воробьева в расследовании, никакого официального статуса в аргентинском деле у него не было и подтверждать свои слова в суде он не обязан. Как говорит адвокат Близнюка Лилиана Борисюк, в деле нет документов, которые бы подтверждали, что Олег Воробьев официально представлял ФСБ и был уполномочен передавать информацию. Обвиняемые Близнюк и Чикало утверждают, что первый секретарь намеренно их оговорил. К началу суда в Буэнос-Айресе дипломатический состав российского посольства сильно обновился. Виктора Коронелли отправили в Мексику, а Олега Воробьева вернули в Москву.

Кроме полковника Кавалло, на последнем заседании выступал еще один свидетель – сотрудник жандармерии капитан Гильермо Эрнан Гонсалес. Он задерживал Ивана Близнюка в феврале 2018-го, а ранее, в ночь на 14 декабря 2016 года, ездил в посольскую школу. Четыре свидетеля до него описывали, что увидели в каморке "разноцветные и не новые" чемоданы. Но показания капитана Гонсалеса отличаются от этой картинки. По его словам, зайдя в подсобку, он увидел чемоданы, накрытые черной нейлоновой тканью, сами они были завернуты в оберточную бумагу и перевязаны веревками. Ни прокурор, ни защита, пока не прокомментировали, считают ли они это значимым расхождением в показаниях свидетелей.

Следующее заседание назначено на 13 мая.

Оригинал этого материала на сайте Настоящего Времени.