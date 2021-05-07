"Вы перепутали агентов!" Людмила Савицкая – с речью в суде

День Российской печати, 5 мая, я встретила в суде. Меня отчитывали и обвиняли в "протестной активности" за статьи о людях, попавших беду, за мою работу журналиста. Представители двух государственных ведомств – Министерства юстиции и МИДа – говорили, что Людмила Савицкая – иностранный агент, а я пыталась взывать к здравому смыслу. Вот что я сказала:

"Вы перепутали агентов, господа из Минюста. Не с теми воюете, – объясняла я. – Я агент России, агент моих замечательных сограждан. Я борюсь за них, за их право нормально жить в каждом своем тексте, в каждой новости на сайте Радио Свобода. Им больше не к кому прийти со своей бедой, потому что Первый канал, "Россия 1", НТВ и все, кого пустили в телевизор, никогда не расскажут с экранов о реальных проблемах людей, потому что им нельзя, потому что у них есть "стоп-листы", потому что электорат не должен знать правду о происходящем в стране, а то всё поймет и на выборах проголосует неправильно.

Вы называете меня "иноагентом" и приписываете мне некую политическую деятельность – за статьи о гражданских активистах Милушкиных, о моей коллеге Светлане Прокопьевой, об экологе-активисте, который сражается со свинокомплексом за право дышать свежим воздухом, о пытках в Брянской колонии, о блокировке связи рядом с тюрьмами в Псковской области, хотя во всех этих текстах я просто сообщаю о фактах. Это моя работа, это задача журналиста – честно писать о том, что происходит. Писать для того, чтобы власти обратили внимание на беды людей и решили их проблемы.

В своем возражении на мой иск вы сделали интересную подборку моих текстов, пытаясь представить меня политиком и лукаво забыли включить в список мои репортажи о ветеранах, которые выживают в сгнивших избах, об узниках концлагерей, которые по воле государства ютились в привокзальных каморках, о детях-диабетиках, которым власти не выдают положенные лекарства, о псковском десантнике, который всю жизнь голосовал за Путина, разбился на военном задании в Сирии, а его жена осталась без положенной пенсии. Вы и это назовете "текстами с политической повесткой" и "протестной активностью"?!

Они всё понимают. Просто сегодня пришли не за ними

Вы переворачиваете всё с ног на голову, господа из Минюста. Человека, который своей работой помогает людям, вы обзываете "иноагентом". Но настоящие иноагенты не здесь, не в этом зале. Они в Кремле и в Госдуме. Это те, кто каждый день принимает репрессивные законы, отбирает у граждан права на нормальную жизнь и свободу, запрещает под страхом тюрьмы говорить правду. Это они – агенты какого-то чужого нам всем тоталитарного государства. Они. Не я. Я журналист, и им останусь".

"Эмоциональная речь", – задумчиво отметила судья Татьяна Семенова. Начальник отдела по делам некоммерческих организаций из регионального Минюста Станислав Рафальский недовольно заерзал на стуле (я смотрела ему прямо в глаза). А столичные представители из Минюста и МИДа что-то защебетали про "рамки полномочий и исполнение обязанностей". Они старались оправдаться за воспрепятствование моей законной деятельности журналиста, как могли: потрясали письмами прокуратуры и рапортами сотрудника Центра "Э", чей неназванный уполномоченный с фонариком (да, он отдельно упомянул в рапорте искусственное освещение) читал мои тексты на сайтах Радио Свобода, укоряюще говорили о гонорарах и о том, как я смею в социальных сетях писать о проблемах людей! Мы с адвокатом попросили документы-доказательства. "Это бумаги с грифом для служебного пользования, нельзя", – прозвучало в ответ.

"Агентом какой страны вы меня считаете?" – дважды поинтересовалась я у представителя МИДа. "Заданный вами вопрос некорректен и не имеет отношения к существу рассматриваемого дела. В рамках Кодекса административного судопроизводства министерство как согласующий орган на стороне административного ответчика в рамках распределения бремени доказывания представило документы, что им было принято решение в рамках предоставленной ему компетенции", – ответил мне дипломат.

Судья Семенова сделала меня "иностранным агентом" неизвестной державы за одно заседание на основе таинственных служебных документов. Прошли сутки, а я не могу смириться: в XXI веке журналиста признают врагом страны только за то, что он пишет правду и работает в международной корпорации, которая со времен СССР считается символом свободы мысли. Люди в мантиях, погонах и при званиях раболепно берут под козырек и без устали кланяются пресыщенному властью, но ненасытному кооперативу. Закон закончился, остался страх.

"Вы думаете, этот режим навсегда?" – спросила я в суде. Трое в погонах и один в мантии промолчали. Они всё понимают. Просто сегодня пришли не за ними.

Людмила Савицкая – внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода (проект Север.Реалии) в Псковской области

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