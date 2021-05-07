Суд подтвердил статус "СМИ-иноагента" для журналиста Дениса Камалягина

Псковский городской суд 7 мая подтвердил статус "СМИ–иноагента" для главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина, отклонив поданный им иск к Минюсту. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Север.Реалии.

Камалягин и ещё четверо граждан России были признаны "СМИ-иностранными агентами" в конце прошлого года, став первыми физическими лицами, включёнными в реестр министерства юстиции. Журналист и его адвокаты из правозащитной группы "Агора" потребовали признать незаконным включение главного редактора в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, исключить его из этого перечня и признать незаконным бездействие министерства, которое в трехдневный срок не уведомило журналиста о новом статусе.

"Я хочу, чтобы они с каждым из нас долбались в судах и не думали, что это просто так сойдет с рук. Хочу получить в суде те ответы, которые Минюст не дает нам в официальных письмах. Считаю важным пройти две инстанции и потом как пострадавшее лицо идти, видимо, в Конституционный суд и оспаривать эту статью закона в целом", — сказал Камалягин перед заседанием.

Ни главный редактор, ни его защита не смогли ознакомиться с документами минюста, на основании которых его включили в реестр. На заседании суда, однако, стало известно, что российские власти считают Камалягина СМИ-"иноагентом" из-за публикаций на порталах Север.Реалии (проект Радио Свобода), "Давыдов.Индекс", "Псковская лента новостей" и "Псковская губерния". При этом два из трех текстов на Радио Свобода, вменяемых Камялягину, на самом деле принадлежат корреспонденту Людмиле Савицкой (которая также была признана СМИ-иноагентом). Редактор в них фигурирует как герой информационного повода. Минюст также сообщил, что Камалягин получал от Радио Свобода гонорары. Радио Свобода и его региональные проекты были включены в реестр СМИ-"иноагентов" ещё в 2017 году.

"Камалягин пишет, что больше четверти россиян готовы участвовать в протестах, а поправки в Конституцию были нужны только для обнуления сроков действующего президента", — говорилось в справке, которую предоставил суду Роскомнадзор. Ведомство посчитало, что публикации журналиста носят "политический характер с акцентом на протестные настроения".



"Мы не услышали, как, по какому алгоритму минюст вносит в перечень иноагентов. Любой гражданин, имеющий страницу в соцсети и распространяющий там что-то может им стать. И неважно, пишет ли он там "правитель вор" или "я поел каши", — заявил Денис Камалягин.

После решения суда защита заявила, что продолжит обжаловать действия минюста.