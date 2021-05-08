Арбитражный суд Москвы назначил штраф в 30 тысяч рублей Первому каналу за показ фрагмента сюжета канала "Настоящее Время" без упоминания о том, что НВ зарегистрировано как СМИ – иностранный агент. Об этом сообщают "Открытые медиа".
С жалобой в суд в конце марта обратился Роскомнадзор. Речь шла о сюжете программы "Время покажет", пущенном в эфир 11 марта. За неделю до этого в России вступили в силу правила, обязывающие российские СМИ маркировать информацию НКО и физических лиц, признанных так называемыми иностранными агентами.
При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ – иностранных агентов без указания их статуса, был подписан президентом Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по другой статье – за нарушение требований к лицензии.
- Российские власти внесли в список так называемых СМИ-иноагентов Радио Свобода, его региональные проекты и телеканал "Настоящее Время" в конце 2017 года. Редакции не согласны с этим решением и называют его давлением властей на независимую журналистику.
- Сейчас в реестре 18 позиций, в том числе Радио Свобода, его региональные проекты, другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, 5 граждан России, не все из которых журналисты и базирующееся в Риге новостное издание "Медуза".
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