Арбитражный суд Москвы назначил штраф в 30 тысяч рублей Первому каналу за показ фрагмента сюжета канала "Настоящее Время" без упоминания о том, что НВ зарегистрировано как СМИ – иностранный агент. Об этом сообщают "Открытые медиа".

С жалобой в суд в конце марта обратился Роскомнадзор. Речь шла о сюжете программы "Время покажет", пущенном в эфир 11 марта. За неделю до этого в России вступили в силу правила, обязывающие российские СМИ маркировать информацию НКО и физических лиц, признанных так называемыми иностранными агентами.

При этом закон, вводящий штрафы за цитирование СМИ – иностранных агентов без указания их статуса, был подписан президентом Путиным только 30 апреля. Поэтому Первый канал формально был оштрафован по другой статье – за нарушение требований к лицензии.