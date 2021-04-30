Путин подписал закон о штрафах за неупоминание статуса СМИ-"иноагентов"

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал поправки к законодательству, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе "СМИ-иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.

Штрафам могут подвергнуть журналистов или редакции СМИ, не указавших в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ-иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей.

Ранее были введены штрафы за неуказание статуса других категорий "иностранных агентов", в частности НКО и физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.

Законопроект, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для граждан, которые неправомерно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.