Путин подписал закон о штрафах за неупоминание статуса СМИ-"иноагентов"

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал поправки к законодательству, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе "СМИ-иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.
Штрафам могут подвергнуть журналистов или редакции СМИ, не указавших в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ-иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей.
Ранее были введены штрафы за неуказание статуса других категорий "иностранных агентов", в частности НКО и физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.
Законопроект, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для граждан, которые неправомерно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
- В реестре так называемых СМИ-иностранных агентов в России к 30 апреля - 18 позиций, в том числе Радио Свобода, его региональные проекты и другие проекты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также 5 граждан России - физических лиц, не все из которых журналисты. Несколько дней назад в реестр было внесено зарегистрированное в Латвии интернет-издание "Медуза". Редакция заявила, что результатом включения в список "СМИ-иноагентов" стала потеря практически всех рекламодателей в России и обратилась к читателям с просьбой о пожертвованиях на продолжение работы.
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