Лицом к событию. “Народ один”, один Путин

Какую идеологию хотят вести, запретив отождествлять сталинизм и гитлеризм? Стало ли 9 мая религиозным праздником «победославия». Почему президент 9 мая "забыл" союзников? В эфире историки Никита Петров, Юрий Пивоваров. Ведет передачу Михаил Соколов