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Лицом к событию. Оружие и смертная казнь. Реакция властей на трагедию в Казани

Лицом к событию. Оружие и смертная казнь. Реакция властей на трагедию в Казани
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Лицом к событию. Оружие и смертная казнь. Реакция властей на трагедию в Казани

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Станет ли нападение на школу поводом для новых репрессий и нужно ли ограничить оборот оружия обсудят Леонид Никитинский, Сергей Никитин и Сергей Зайнуллин.

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