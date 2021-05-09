Вместо праздника. В Донбассе умирает промышленность и конфисковывают жилье

В 5 по 7 мая в "ДНР" на три дня вернули комендантский час, который отменялся специальным указом "главы ДНР" Дениса Пушилина, согласно которому были назначены майские каникулы с 1 по 11 мая. Самопровозглашенные республики Донбасса сейчас изо всех сил и на всех площадках демонстрируют свою "отстраненность" от России, поэтому майские праздники в Донецке – с парадом, но без сплошных выходных, как в России, хотя и продолжительнее. Здесь главный политический праздник года не День Победы, а годовщина референдума 11 мая 2014 года. Эта дата объявлена "Днем республики".

К праздникам в Донецке обновили программную агитацию, над площадью Ленина на недостроенном здании теперь смонтирован огромный плакат с надписью: "Русский Донбасс". Лозунг "Россия для русских" в РФ может привести националистов к уголовному преследованию, в ЛДНР же после проведенных в марте и апреле двух форумов совершенно безнаказанно провозгласили строительство "русских национальных республик" и запускают показательную гуманитарную программу помощи исключительно "русским Украины".

Рабочие дни с комендантским часом с 5 по 7 мая получили забавное официальное объяснение: "ДНР" не может себе позволить долгий отдых", необходимо работать. 1 мая "глава ДНР" Денис Пушилин торжественно открывал выплавку первого чугуна на домне №1 Донецкого металлургического завода (ДМЗ) – после более чем двухлетнего простоя предприятия. Еще в марте в "ДНР" торжественно анонсировали полноценный запуск ДМЗ с 1 апреля, но в реальности новым "инвесторам" удалось запустить одну домну из двух месяцем позже.

Чтобы понять, насколько сложная территория попала под контроль России в Донбассе, стоит понимать, что такое Донецкий металлургический завод. ДМЗ – своеобразное сердце Донецка, завод, со строительства которого началось в 1869 году появление будущего города Юзовка. Оборудования от валлийца Джона Юза на предприятии не осталось, но есть, например, при прокатном стане электродвигатель дореволюционных времен – он, разумеется, пережил не один капитальный ремонт, но потенциально может работать.

Самому прокатному стану работать не с чем, потому как завод больше не может производить сталь. Устаревшие и экологически небезопасные мартеновские печи были торжественно разобраны к Евро 2012, а частные хозяева завода на кредитные деньги пытались поставить здесь современный немецкий электросталеплавильный комплекс фирмы Siemens, но до войны завершить этот проект не смогли. Виктор Нусенкис, который владел мощностями ДМЗ, смог выстроить технологическую цепочку из шахт Красноармейска (сейчас Покровск, подконтрольная Украине территория), коксохимических предприятий Макеевки и металлургических мощностей Донецка, но вовремя не обзавелся железорудными активами.

Сейчас в технологии две дыры – нет стального передела, оставшиеся на заводе две домны могут производить только чугун. Коксующийся уголь Покровска, равно как и железорудный окатыш Кривого Рога, – оказались за пределами "ДНР". Нужный уголь, правда, в "ДНР" найти можно, а вот с окатышем совсем плохо. Проблемы, от которых раньше задыхался ДМЗ, стали общими для всей металлургии неподконтрольных территорий – железная руда теперь в России очень далеко, квоты на нее распределены. С помощью административных рычагов Москва обеспечивает ограниченные поставки, но вот бизнеса в этих условиях никак не получается.

При этом ДМЗ даже по своему размеру является важным символом Донецка – это огромный завод, на нем гудит знаменитый гудок, по которому целое столетие просыпался город, а на его ТЭЦ плотно завязано отопление немаленького Ленинского района. ДМЗ стоял в 2014 году, потом смог обеспечить поставку украинского железорудного окатыша и какое-то время, начиная с октября, поработал, оставаясь в частных руках. В 2017 году все предприятия отобрали, "символ" к тому же из-за блокады лишился поставок украинской руды и безнадежно остановился.

Оставался социальный аспект – коллектив содержали на минимальной оплате, а на зиму для Ленинского района Донецка включали ТЭЦ. Зимой, в отопительный сезон, таким образом по-прежнему гудел тот самый гудок. Запуск всего одной доменной печи 1 мая 2021 года означает, что под праздник для завода выделили какое-то количество российского железорудного окатыша. Но чугун в "республике" совсем не в дефиците, его и так было кому плавить в любых количествах – были бы руда и сбыт.

На территории ДМЗ инвесторы из Пакистана в свое время выкупили один цех и построили электрометаллургический завод, который работал не на руде, а на металлоломе. В 2017-м его тоже захватили "под государственное управление".

Современный Донецк сейчас чаще всего производит не сталь, а концерты, праздники и угрозы. В эти праздничные дни в силу вступает указ Пушилина о порядке конфискации "брошенного" жилья и имущества. Подзаконный акт был опубликован 28 апреля и должен был вступить в силу через 10 дней после обнародования. С его помощью будут отбирать в муниципальную собственность многочисленные недостроенные жилые многоэтажки, а также реальные квартиры и дома, на которые после смерти хозяев не претендуют наследники или же принадлежащие тем, кто переселился на подконтрольные Украине территории (в том случае, если за них не платятся коммунальные платежи). Также перед праздниками местный народный совет принял "закон" о конфискации имущества всех украинских банков и освобождении от долгов перед ними всех "граждан "ДНР". Угрозы о конфискации жилья, как здесь надеются, увеличат объемы платежей за коммунальные услуги.

"Сейчас отчетность во всех коммунальных предприятиях стоит на трех главных китах: уровень расхода горюче-смазочных материалов, уровень задолженности по заработным платам и уровень паспортизации коллективов российскими паспортами. Слесари в ЖЭКах не всегда понимают важности политического момента!" – с грустной улыбкой рассказывает донецкий источник корреспондента РС в Донецке из связанной с бюджетом сферы.

В цифры вокруг самопровозглашенных республик трудно верить. В МВД России в апреле назвали количество выданных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса российских паспортов – почти 530 тысяч штук. Но еще в январе в "ДНР" было выдано за два года больших системных усилий 178 тысяч этих документов, а "ЛНР" традиционно опережало соседей в темпе производства новых граждан РФ на 8–10 тысяч паспортов – то есть всего на начало года в Донбассе было около 360 тысяч граждан России. Ни пунктов выдачи паспортов в Ростовской области, ни паспортных рейсов из Донецка, Горловки и Ясиноватой существенно больше не стало. Электронные очереди на паспорта "ДНР" (без них не пускают в российскую паспортную программу) укорачиваются медленно. Желающих сдать пакет документов по-прежнему регистрируют на 2023 год. Заявления о внезапном увеличении количества новых граждан России сразу на полторы сотни тысяч человек всего за четыре месяца можно объяснить только политическим моментом и нынешним обострением российско-украинского противостояния.

В Донецке же можно увидеть картинку на любой вкус. Например, несколько ночей, когда был отменен комендантский час, под "Донбасс Арену" спонтанно съезжались сотни машин – послушать музыку под горящими фарами и получить удовольствие от относительно разрешенного куска свободы.

Но за многочисленными указами, законами, праздниками, парадами, показательными акциями и сообщениями об обстрелах давно заброшенных окраин, как за деревьями леса, не видно реальной ситуации в промышленности Донбасса, не видно состояния его реальной экономики.

В "ДНР" все семь лет засекречены цифры даже гражданского бюджета. Самая закрытая структура, ЗАО "Внешторгсервис", вобрала в себя всю еще относительно живую крупную промышленность, но ее оборот тоже непрозрачный. Экономическая реальность видна лишь по приметам – там, где наглядно видно, работает ли конкретная отрасль как таковая.

"Понимаешь, у нас нет заказчиков, потому что не начато ни одной стройки! – говорит директор небольшого донецкого предприятия по производству металлоизделий для строительства. – Вообще никакой стройки нет! Я даже не могу привести в пример хотя бы одну за последние семь лет, ни одного даже частного дома! Раньше строились супермаркеты – сейчас просто занимают или арендуют оставшиеся с украинских времен. Жилищное строительство никто и не думал возрождать, а наши заказы – это пара листов металлического профиля или металлочерепицы, чтобы залатать поврежденный забор или крышу. Живет торговля едой, так-сяк шевелится сфера, связанная с ремонтом квартир. Все остальное стоит".

Принцип неприкосновенности частной собственности здесь был давно нарушен

О многом говорит тот факт, что современные донецкие хозяева жизни действительно не строят себе домов в Донецке – только в Подмосковье, Абхазии или в Ростовской области. Недавно вот в покупке квартиры "на черный день" в Ростове-на-Дону был уличен "министр здравоохранения "ДНР". Как решаются жилищные вопросы? В истории самопровозглашенной республики есть единственный указ о персональных санкциях по поводу неназванного "недвижимого имущества" бывшего народного депутата Украины, известного донецкого бизнесмена Игоря Гуменюка. Указ был издан в ноябре 2019 года, и на сайте Пушилина было довольно подробное разъяснение с большим количеством заглавных букв в каждой строке: "Согласно документу, Председателю Правительства Донецкой Народной Республики Александру Ананченко необходимо обеспечить принятие в государственную собственность объекта недвижимого имущества, принадлежащего Игорю Гуменюку на праве частной собственности, согласно приложению к настоящему Указу, и закрепить данное имущество на праве оперативного управления за Администрацией Главы Донецкой Народной Республики".

Правду о неназванном имуществе знает весь Донецк. Конкретный частный дом Гуменюка захватил и живет там со своей семьей "глава ДНР" Денис Пушилин. Принцип неприкосновенности частной собственности здесь был давно нарушен.

Все заводы, например, в марте 2017 года формально были "взяты под внешний контроль" зарегистрированным в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис", но при этом формально "ДНР" признает частную собственность на объекты бывших хозяев. Национализации никакой не было – она предполагает, кроме всего прочего, компенсацию владельцам. В январе-феврале 2021 года ЗАО отказалось от части предприятий, и они были переданы уже стороннему "частному инвестору".

Этот "частный инвестор" на неизвестных условиях получил три шахты с коксующимся углем, коксохимическое производство в Енакиево и два металлургических завода в Донецке. В феврале это воспринимали как признак отмирания системы ЗАО "Внешторгсервис". Сейчас – как выданное в нагрузку недвижимое имущество с людьми, которым надо платить заработную плату. Инвестор – это донецкий предприниматель Игорь Андреев, хозяин производства молочных продуктов и единственной развивающейся в "ДНР" сети продовольственных супермаркетов "Молоко".

На всех заводах под контролем "Внешторгсервиса" задержки заработной платы – больше трех месяцев, на Алчевском металлургическом комбинате дошло дело до спонтанных забастовок, из которых рабочих выводят выплатой 30 процентов оклада вместо считавшихся здесь уже обычными 10 процентов. ЗАО "Внешторгсервис" полностью прекратил работу на Комсомольском рудоуправлении, где добывали необходимые для металлургии минералы – флюсо-доломиты.

"ДНР" досталось два крупных комбината, которые раньше работали на весь Донбасс, – Докучаевский, а также комбинат в Комсомольском, где карьеры были градообразующим предприятием. Месторождение в Докучаевске разрезало линией фронта: на подконтрольной Украине территории остался карьер в селе Новотроицкое, сюда понемногу переехали специалисты из Докучаевска, добычу расширили, и сейчас это предприятие – самый большой плательщик налогов в Волновахском районе. Оно снабжает сырьем металлургические комбинаты в Мариуполе и Запорожье. А мощности добычи флюсо-доломитов в Комсомольском и Докучаевске оказались явно излишними для задыхающейся металлургии в "ЛДНР".

Промышленность в самопровозглашённых республиках совершенно очевидно умирает, и, скорее всего, ЗАО "Внешторгсервис" было в свое время создано, чтобы придать этой величественной гибели целого региона некоторую плановость и плавность. Специалисты постепенно выезжают на работу в Россию, пенсионеры остаются на месте, молодежь старается найти себе применение вне самопровозглашенных республик сразу после окончания учебы.

Полноценно живой в "ДНР" остается только агитационная сфера – с праздниками, парадами, массовыми танцами на День Победы и строго организованными шествиями "Бессмертного полка".

Для окопов людей уже не хватает.