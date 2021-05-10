Командир полка Кадырова получил звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Ахмата Кадырова Замиду Чалаеву. Ранее СМИ неоднократно сообщали о его причастности к нарушению прав человека в Чеченской республике.

О присвоении Чалаеву высокого звания на своей странице "ВКонтакте" сообщил Рамзан Кадыров. При этом на сайте Кремля указ под номером 268, упомянутый главой Чечни, пока не опубликован.

"Нет никаких сомнений, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым", – заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявлял об убийстве последних боевиков на территории республики. В ходе спецоперации в районе села Катыр-Юрт, которое находится в 30 километрах от Грозного, был убита группа из шести человек во главе с Асланом Бютукаевым.

В марте 2021 года возглавляемый Чалаевым полк имени Кадырова оказался в центре скандала после того, как "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего сотрудника полка Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.