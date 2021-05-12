Вечером 10 мая британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм "Монархи по найму", в котором репортеры, выдавая себя за представителей подставной южнокорейской фирмы, предлагали внушительные суммы принцу Майклу Кентскому за поддержку и лоббирование интересов этой компании в России. Кадры с принцем, на которых он соглашается на сделку, вызвали шквал возмущения, и Майкла Кентского обвинили в том, что он использует свой титул для наживы, а также наносит ущерб британским национальным интересам.

Представители принца Майкла напомнили о том, что он не получает государственного финансирования и уже 40 лет зарабатывает как частный консультант, а наиболее компрометирующие заявления были сделаны без его ведома лордом Редингом, за что тот принес извинения.

Комментаторы, однако, полагают, что так просто скандал не уляжется. Королева вынуждена будет принять меры. Но что же такого сделал принц и, главное, почему это вызвало такое отторжение?

Услуги за "горячую еду"

Много лет назад принцессу Кентскую, супругу Майкла, пригласили торжественно открыть отделение кафе быстрого питания на съезде с шоссе недалеко от города Гилфорд в Юго-Восточной Англии. Разрезая ленту, она пошутила: "Я отправлюсь куда угодно за горячую еду". Таким образом жена принца Майкла, кузена королевы Елизаветы II, пыталась отбить нападки критиков, указывающих на то, что подобные занятия не достойны ее положения. Но в каждой шутке есть доля правды. Принц и принцесса Кентские перманентно нуждаются в деньгах, и это не секрет.

Внук короля Георга V, принц Майкл на момент своего рождения был седьмым в линии наследования британского престола. На начало 2021 года он опустился на 50-е место. Его отец, принц Георг, погиб в авиакатастрофе во время Второй мировой войны. Его мать не получала государственного финансирования, и Майкл, а также его брат принц Эдвард, вынуждены были пойти в армию, что не принесло им финансового благополучия. Впоследствии старшие брат и сестра Майкла начали выполнять королевские обязанности и получать оплату, а Майкл, как самый младший, вынужден был зарабатывать самостоятельно.

Но королевское происхождение обязывало поддерживать статус. Чтобы удержаться на плаву, Кентам пришлось продавать вещи – мебель, драгоценности и другие реликвии, доставшиеся по наследству, а также свои поместья. В 1978 году Елизавета II подарила Майклу на свадьбу квартиру в "королевском муравейнике" – Кенсингтонском дворце, где на тот момент в основном проживали стареющие аристократы. Это существенно облегчило Майклу Кентскому жизнь, но, как оказалось, ненадолго. Майкл и его жена все так же нуждались в деньгах на содержание двоих детей и штата помощников.

Через тридцать лет после того, как принцесса Кентская перерезала красную ленту на парковке под Гилфордом, нетрадиционные заработки четы снова попали под прицел. На этот раз за "горячую еду" предлагался доступ в коридоры путинской власти, утверждается в расследовании Channel 4 и The Times. Репортеры представились предпринимателями из Южной Кореи и тайно записали разговор с принцем и его помощниками по Zoom. Сам принц, ненадолго появившись в окне видеочата, горячо благодарит представителей подставной фирмы за возможность произнести речь в их поддержку на фоне Кенсингтонского дворца – за сумму в 200 тысяч долларов.

Когда принц Майкл отключился, его друг и бизнес-партнер маркиз Рединг сообщил, что за 50 тысяч фунтов 78-летний кузен королевы готов использовать свои связи, чтобы помочь фиктивной корейской фирме выйти на российский рынок. Предполагалось, что в ходе этой сделки принц Майкл представит интересы корейской компании близким к российскому президенту людям в ходе пятидневного визита в Россию. Там он имеет определенный вес благодаря своему внешнему сходству с последним российским царем Николаем II, родственником принца Майкла по материнской линии.

Если есть команда сверху, вы можете достигнуть в России чего угодно

По словам маркиза Рединга, принц сможет подергать за нужные ниточки: "Если он (принц Майкл) будет встречаться с Путиным и пятью-шестью министрами, Путин скажет: "Вот с кем вам нужно работать", – настаивает маркиз. – И это главное. Если есть команда сверху, вы можете достигнуть в России чего угодно". Личный секретарь принца Майкла Камилла Роджерс, присутствовавшая на одной из встреч, также сказала, что принц сможет представить корейских предпринимателей высшим лицам в российском руководстве: "Даже если он не знает лично людей, которые вам нужны, на них можно выйти. Возможности есть всегда".

Однако на этот раз принц Майкл и его банковский счет не смогут воспользоваться этими возможностями. Кроме того, что корейская фирма оказалась фальшивкой, это расследование бросило тень на всю королевскую семью.

"Друг России"

Хотя принц Майкл официально не работает на корону и не получает дохода из государственной казны, он время от времени выполняет поручения королевы и представляет ее за рубежом. Его личный сайт утверждает, что принц посещает около ста благотворительных мероприятий в год, плюс выполняет 245 дипломатических, военных и иных функций в качестве члена королевской семьи. Он появляется на праздниках и приемах, в том числе государственных, с участием лидеров иностранных держав.

Майкл – патрон нескольких десятков благотворительных организаций и обладает почетными титулами, включая звание полковника Королевских гусаров. Кроме того, принц пользуется государственной охраной в своих зарубежных поездках и иногда останавливается в британских посольствах. То есть он пользуется теми же привилегиями, от которых пришлось отказаться принцу Гарри для того, чтобы иметь возможность заниматься коммерческими проектами.

Держать все эти посты и одновременно лоббировать коммерческие интересы в качестве "друга России" в лучшем случае – неэтичная ситуация, а в худшем – катастрофическая ошибка, считают эксперты. Сэр Алистер Грэм, бывший председатель комитета по стандартам в общественной жизни, считает, что "члены королевской семьи рассматриваются как государственные деятели. Если они используют обозначение "королевский" для продвижения своих коммерческих интересов, их деятельность должна подвергаться таким же стандартам".

Кроме того, в то время, как Великобритания рассматривает Россию как одну из основных угроз своей безопасности, отношения принца Майкла с Россией могут противоречить этому подходу. Норман Бейкер, бывший министр внутренних дел Великобритании, подчеркивает: "Зарубежные контакты с Россией должны идти через министерство иностранных дел, это очень важно. Мы не можем позволить, чтобы члены королевской семьи совершали неконтролируемые операции, идущие вразрез с государственной политикой".

Мы не можем позволить, чтобы члены королевской семьи совершали неконтролируемые операции

"Принц Майкл рассматривается как неофициальный посол Ее Величества. Это известно, – утверждает лорд Рединг в разговоре с подставными корейцами. – Но это между нами. Мы не можем открыто об этом говорить, потому что мы не хотим, чтобы мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно ради бизнеса". После выхода расследования лорд Рединг признался, что наговорил лишнего и сделал ошибку, находясь на реабилитации после пересадки почки.

Представители принца не устают повторять, что его связь с Россией прежде всего наследственная: он – внук великой княжны Елены Владимировны, которая увлекла его родной культурой, в результате чего Майкл выучил русский язык. Эта связь длится уже не одно десятилетие, и за это время принц способствовал укреплению российско-британских отношений.

В 2004 году он основал в России благотворительный фонд, который спонсирует проекты в области культуры, образования и сохранения исторического наследия. Под его патронажем находятся Российский национальный оркестр, Московская финансово-промышленная академия и Русско-британская торговая палата, по делам которой, по его словам, он появляется в России дважды в году. Но несомненно также и то, что принц получает доход от своих многочисленных коммерческих связей. За последние пять лет его компания Cantium Services заработала более 2,2 млн фунтов, прежде всего через гонорары для принца.

В 2020 году в разгар эпидемии принц не смог приехать в Россию, поэтому он принял участие в инвестиционном форуме RussiaTalk дистанционно, вместе с российским послом в Великобритании Андреем Келиным и британским послом в России Деборой Броннерт. В 2019 году он посетил Екатеринбург в попытке "растопить лед недоверия" между Россией и Великобританией. А в 2018 году, в то время как Британию лихорадило в связи с отравлением Скрипалей и дипломатические отношения с Россией были практически в нулевой точке, он открыл в Москве элитарную частную школу Brookes Moscow School.

Годом раньше принц Майкл стал почетным профессором Санкт-Петербургского горного института, получив диплом лично от Владимира Литвиненко, близкого друга президента Путина. А в 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев наградил британского принца Орденом дружбы. В Лондоне принц Майкл открывал офис Россотрудничества, государственного агентства, продвигающего дипломатические и культурные интересы России за рубежом. А в 2013 году он присутствовал на приеме в Кенсингтонском дворце совместно с президентом Путиным. Прием официально был посвящен популяризации самбо, но в приглашениях значилась возможность пообщаться и наладить отношения с российским руководством. Входной билет стоил 3 тысячи фунтов, хотя кому достались эти деньги, неизвестно.

Нет ничего тайного или неприличного в моей поддержке принца Майкла. Это дела двух друзей

Зато на свет вышел факт о том, что Майклу Кентскому перепали значительные суммы от ныне покойного опального российского олигарха Бориса Березовского, который осел в Великобритании. В период между 2002 и 2008 годами Березовский перевел принцу Майклу примерно 320 тысяч фунтов с офшорных счетов. Выяснилось это в 2012 году во время суда Березовского с его бывшими партнерами. Принц Майкл, прозванный прессой "нищий принц", категорически опроверг возможность коммерческого соглашения с беглым российским олигархом. Представитель принца тогда заявил, что Его Королевское Высочество "ни в коем случае" не предоставляет какие-либо услуги в счет этих сумм, а все средства идут на финансирование "культурных и благотворительных инициатив".

Источники, близкие к принцу, как писала Daily Mail, утверждали, что деньги шли на оплату его персонала, рабочего офиса и частного секретаря. Сам же Борис Березовский в интервью The Sunday Times говорил: "Нет ничего тайного или неприличного в моей поддержке принца Майкла. Это дела двух друзей".

Неприятные перемены

В тот год, когда Майкл Кентский получил первый платеж от Березовского, в его жизни случились неожиданные перемены.

В финансовом отношении чета Кентских выкручивалась как могла, получив за это прозвище "Кентские напрокат" (‘Rent a Kent’). В частности, в 90-е принц рекламировал дешевые товары на американском телевидении под рубрикой "Дом Виндзоров", что здорово расстроило королеву. В то же время они пользовались предоставленной им пятикомнатной квартирой в Кенсингтонском дворце, за проживание в которой платили 69 фунтов в неделю, то есть фактически ничего.

В 2002 году оказалось, что королевский подарок с подвохом – парламентская комиссия постановила, что, поскольку дворец содержится на бюджетные деньги, принц и принцесса Кентские должны либо платить за проживание по рыночной цене, примерно 120 тысяч фунтов в год, либо съехать. На такое они не рассчитывали, и королева, не желая стеснять пару, приняла на себя расходы по аренде "в знак признательности за многолетнюю благотворительную работу принца Майкла, которую он осуществлял за свой счет".

Королева оплачивала аренду для своего кузена в течение семи лет. Предполагалось, что затем принц выйдет не пенсию и переедет в свое поместье в графстве Глостершир. Но пара решила продать поместье, выручив на него 5,7 млн фунтов, и еще 2 млн за мебель и предметы интерьера. С 2010 года принц и принцесса Кентские платят за квартиру сами. В то же время королева назначила принцу Майклу персональную пенсию, сумма которой не разглашается.

Тем не менее финансовое положение четы заметно ухудшилось. В 2013 году, продвигая свою книгу, принцесса Кентская рассказала: "У нас очень стесненные экономические обстоятельства. Мы существенно урезали расходы. Мы никогда не ужинаем вне дома, не ходим в рестораны. Это слишком расточительно. Мы зовем людей к нам, и я сама готовлю". Похоже на то, что коммерческие связи принца в России были спасительным кругом. И этого принцу, возможно, не простят.

Газета The Daily Express рассуждает, что королева может лишить своего кузена и его жену привилегии появляться на официальных церемониях и банкетах. Именно это произошло с ее сыном принцем Эндрю на фоне скандала по поводу его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии. Сразу несколько чиновников, среди них – теневой военный министр, высказались о необходимости лишить принца Майкла почетного звания полковника британской армии.

Букингемский дворец пока дистанцируется от скандала. Но какая-то реакция, скорее всего, еще будет. В апреле этого года принца Майкла, в отличие от его брата и сестры, не пригласили на похороны супруга королевы принца Филиппа. Тогда это вызвало некоторое недоумение, но, возможно, причина уже была известна.