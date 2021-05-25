Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. Продуктивен ли диалог с диктатором?

Лицом к событию. Продуктивен ли диалог с диктатором?
Embed
Лицом к событию. Продуктивен ли диалог с диктатором?

No media source currently available

0:00 0:53:58 0:00
Скачать медиафайл

Можно ли считать, что наступит "новый этап" в российско-американских отношениях есть ли основания для этого? Как влияют на поведение диктаторов России и Беларуси санкции? Исчерпали ли они себя, как утверждает президент Франции Макрон? Чего ждать россиянам в эпоху усиления предвыборных репрессий? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко, политик Игорь Драндин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Материалы по теме

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG