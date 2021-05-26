Продуктивен ли диалог с диктатором ?

Стала известна программа поездки президента США Джо Байдена в Европу: он начнёт визит с Лондона, будет посещение Словакии и встреча в Братиславе с руководителями стран Восточной Европы и Украины. Затем 16 июня Джо Байден в Швейцарии встретится с Владимиром Путиным. В Женеве Байден рассчитывает обсудить с президентом России проблемы Украины, Беларуси, стратегической стабильности.

Можно ли считать, что наступит "новый этап" в российско-американских отношениях есть ли основания для этого? Как влияют на поведение диктаторов России и Беларуси санкции? Исчерпали ли они себя, как утверждает президент Франции Макрон? Чего ждать россиянам в эпоху усиления предвыборных репрессий? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко, политик Игорь Драндин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 26 мая в 17 часов.