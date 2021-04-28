"На родину в гости". Трансатлантический гений Стравинского

Искусство не знает национальных границ, художник – гражданин мира... Но это в теории. Советский Союз всегда стремился запереть художника на замок. И тогда, и сейчас Россия ревниво относится к успеху своих бывших подданных и стремится их вернуть, если не при жизни, то в виде останков.