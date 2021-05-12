ФСБ предложила обмениваться ключами шифрования от мобильных приложений

ФСБ предложила создать универсальную систему хранения ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. По его словам, "зарубежные партнеры" восприняли эту идею положительно. О каких именно партнерах идет речь, он не уточнил.

Сыромолотов пояснил, что сейчас есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернете. Они используют технологии, в частности, для сбора денег, пропаганды и вербовки новых сторонников. В контексте использования популярных мессенджеров "серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования". Это осложняет оперативный доступ правоохранителей к данным в контртеррористических целях.

В 2017 году вступил в силу так называемый "закон Яровой", который обязал операторов связи хранить записи разговоров пользователей и их интернет-трафик, а также предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.