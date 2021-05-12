ФСБ предложила обмениваться ключами шифрования от мобильных приложений

ФСБ предложила создать универсальную систему хранения ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. По его словам, "зарубежные партнеры" восприняли эту идею положительно. О каких именно партнерах идет речь, он не уточнил.
Сыромолотов пояснил, что сейчас есть существенные угрозы, связанные с расширением активности террористов и преступников в интернете. Они используют технологии, в частности, для сбора денег, пропаганды и вербовки новых сторонников. В контексте использования популярных мессенджеров "серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования". Это осложняет оперативный доступ правоохранителей к данным в контртеррористических целях.
В 2017 году вступил в силу так называемый "закон Яровой", который обязал операторов связи хранить записи разговоров пользователей и их интернет-трафик, а также предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.
- В 2017 году ФСБ потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки сообщений людей, которых подозревали в совершении теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. Мессенджер отказался это сделать, а его основатель Павел Дуров счел требование спецслужбы технически неисполнимым. Противостояние привело к тому, что Роскомнадзор решил заблокировать Telegram. Ведомство вело блокировку IP-адресов, которые использует мессенджер, однако он оставался доступным в России.
- В июне 2020 года Дуров заявил, что команда Telegram усовершенствовала методы выявления и удаления пропаганды экстремизма, и подчеркнул, что "борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга". Позже Роскомнадзор принял решение снять ограничения с мессенджера.
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