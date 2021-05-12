Куда смотрит власть?

12 мая в Татарстане - день траура в связи с убийством в школе 175 в Казани. В результате нападения погибло 9, ранено более 20 человек. Прошли похороны погибших. Какова общественная реакция на эту трагедию? Почему силовые структуры вроде МВД и Росгвардии делают приоритетом не борьбу с преступностью, а с оппозицией. Что предлагают официальные политики? Снова запреты? Почему гбюджет не обеспечивает оплату государственной охраны школ?

Каковы приоритеты правительства России? Что оно хочет сделать для граждан? Какие выводы можно сделать из отчета главы кабинета министров Михаила Мишустина в Госдуме?

В эфире политик Леонид Гозман, экономист Игорь Николаев, социолог Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 12 мая в 17-05