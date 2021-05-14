Алгоритм Холмса. Алексей Цветков – о новой войне в Израиле

Ночь с 11 на 12 мая даже для видавшего виды Израиля была необычной. Если накануне из Газы велись ракетные и минометные обстрелы прилегающих территорий, включая такие города, как Сдерот, Ашкелон и Ашдод, то примерно в 9 часов вечера начался массированный обстрел большей части территории страны, в том числе Тель-Авива, до Герцлии включительно. Всего до конца этой ночи было выпущено более 1000 ракет, 5 человек погибли, десятки были ранены.

Небо расцветили смертоносные фейерверки, взрывы раздавались поминутно – по счастью, большинство из них было результатом перехватов ракет защитной системой "Железный купол". По воспоминаниям старожилов, единственным похожим прецедентом были дни коалиционной войны с Саддамом Хусейном 1991 года, когда Ирак запускал по Тель-Авиву ракеты SCUD, но тогда их было намного меньше.

Причины этого небывалого конфликта живо обсуждались как в СМИ, так и в социальных сетях. В зависимости от кругозора или идеологии называли еврейско-арабский спор по поводу недвижимости в Восточном Иерусалиме или столкновения палестинцев с полицией у мечети Аль-Акса, почти традиционные для завершающих дней Рамадана, но на этот раз сильно обострившиеся. На самом деле и то, и другое, и даже что-нибудь третье – всего лишь поводы. Истинные мотивы залегают глубже, но о них мы говорить устали.

Когда, за неимением бомбоубежища, стоишь на лестничной площадке и роешься в телефоне, невольно наблюдаешь весь спектр израильского общественного мнения, и вполне объяснимо, что в такую минуту он сильно смещается вправо, если допустить, что там еще осталось свободное место. Социальные сети пестрят призывами ударить на этот раз так, чтобы мало не показалось. Но тут возникает естественный вопрос: ударяли ведь и раньше, даже вели военные операции на территории самой Газы под осуждающими взглядами мировой прогрессивной общественности, или как там ее теперь называют. Почему же тогда ударяли так, чтобы показалось мало?

Смерть от гриппа глупо считать недействительной, ссылаясь на то, что болезнь пустяковая

Согласно расхожей мудрости прусского теоретика войны Карла фон Клаузевица, война есть продолжение политики другими средствами. И если уж ты её ведешь, то надо четко понимать, какие политические цели преследуешь и каково будет окончательное решение проблемы, по необходимости политическое, поскольку на молчаливое взаимопонимание надеяться наивно. Самые кровавые войны завершались всё-таки тем или иным документом. Здесь можно возразить, что ХАМАС – террористическая организация, а не легитимный противник. На это, в свою очередь, можно возразить, что любая организация, реально угрожающая благополучию государства, тем самым легитимизирует себя в качестве противника. Смерть от гриппа глупо считать недействительной, ссылаясь на то, что болезнь пустяковая.

Было время, когда контуры такого политического решения подразумевались, хотя и в самых общих чертах: конечной целью, даже в устах премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, было разделение бывших подмандатных территорий на два государства, еврейское и арабское. Но со времен Рабина и соглашений в Осло энтузиазм по поводу такого решения сильно поугас: даже в умеренных, условно говоря, кругах, и среди евреев, и среди палестинцев преобладает усталый цинизм, а в предвыборных программах этот пункт если и мелькает, то так далеко слева, что среднему избирателю и не углядеть.

Если напомнить об этом пункте самому Нетаньяху, то он ответит: у Израиля отсутствует партнер для переговоров. И он, конечно, прав. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, возглавляющий политическую группировку ФАТХ, погряз в коррупции и непотизме, а его полномочия крайне сомнительны: после выборов 2006 года, на которых победила группировка ХАМАС, признанная в ряде стран террористической, Аббас фактически узурпировал администрацию на территориях Западного берега Иордана, тогда как в анклаве Газа у власти стоит ХАМАС, держа тамошнее полумиллионное население в заложниках. Недавно Аббас объявил было о проведении новых выборов (видимо, в порядке жеста в сторону новой администрации США), но тут же и отменил их под формальным предлогом, прекрасно зная, что его шансы на успех невелики. В Газе власть принадлежит ХАМАС, чьи приверженцы просто отвергают право Израиля на существование. Вести переговоры с таким двухглавым партнером, чьи головы сами не могут прийти к взаимному согласию, представляется бессмысленным.

Но к такому же аргументу может прибегнуть и палестинская сторона, кивая на бесконечную череду выборов в Израиле и правительств-однодневок, вся программа которых сводится к способу удержания власти и умножению министерских портфелей. Нынешние беспорядки прервали коалиционные переговоры, в результате которых правительство теоретически могло стать маловразумительным союзом левоцентристской и крайне правой партии. Такой карточный домик наверняка обрушит первая же попытка серьёзного законотворчества. И поскольку усилия сосредоточены почти исключительно на отстранении Нетаньяху от власти, особых инициатив по палестинской проблеме ожидать не приходится.

Беда в том, что отсутствие договаривающихся сторон не означает отсутствия повестки дня, которая становится все острее. Главное предполагаемое достоинство администрации Нетаньяху, на которое указывают его несокрушимые сторонники, – это пресловутая стабильность, дескать, живём уже полтора десятилетия в относительном покое и достатке. Но этот покой становится всё относительнее и иллюзорнее с каждой новой вспышкой, а площадка для маневра всё уже. Эти вспышки идут по нарастающей: теперь вот, впервые за всю историю конфликта, ХАМАС продемонстрировал способность терроризировать и парализовать не только юг страны, но и главный городской конгломерат в её центре. А столкновения евреев и арабов на улицах израильских городов приводят на память уже совершенно печальные сценарии из досье Югославии или Руанды.

Проблемы, которые мы отказываемся решать, имеют свойство решать себя сами, и всякое неустойчивое равновесие стремится перейти в устойчивое, а таким в нынешних условиях представляется единое государство. Такое государство, если оно возникнет стихийно, вряд ли будет демократическим и уж точно не будет еврейским. Единственным реальным способом выживания может быть только управляемый процесс и ясно поставленная цель – два национальных государства, – каким бы невероятным это ни представлялось из нашей нынешней позиции. Тут нельзя не вспомнить алгоритм Шерлока Холмса, способ решения сложных проблем, который он втолковывал Ватсону: если отбросить все невозможные варианты, то невероятный, который останется, и будет единственно правильным.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор, Израиль



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