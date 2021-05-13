Прокуратура просит назначить Медведчуку залог в 9 млн евро

Суд в Киеве в четверг выбирает меру пресечения для пророссийского политика, депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, которого обвиняют к государственной измене.

Медведчук, который накануне побывал на допросе в генпрокуратуре, явился в суд.

Прокуратура будет просить суд заключить его под стражу с альтернативой внесения залога в размере около 300 млн гривен (около 9 млн евро). Представитель прокуратуры пояснил, что по обвинениям, предъявленным Медведчуку, закон предусматривает возможность внесения залога, но, по мнению стороны обвинения, его сумма должна быть значительной. Утверждается, что действия Медведчука нанесли Украине ущерб не менее чем в 3 млрд гривен.

Журнал "Форбс" недавно внёс Медведчука в список богатейших людей Украины с состоянием в сотни миллионов долларов.

Медведчука подозревают как в сговоре с Россией по вопросу добычи нефти и газа неподалёку от побережья аннексированного Крыма, так и в передаче России секретной информации. В деле фигурирует ещё один депутат Верховной рады, Тарас Козак, по ряду сообщений, он находится в России.

Медведчук, который накануне побывал на допросе в генпрокуратуре, все обвинения отрицает и считает своё преследование политическим.

Медведчук неоднократно в последние годы посещал Россию и встречался с её высшим руководством. Он кум российского президента Владимира Путина – тот был крёстным отцом его дочери. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду назвал уголовное дело против Медведчука внутренним делом Украины и сказал, что Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием политика. "Мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов", – сказал при этом Песков. Он также заявил, что Медведчук не обращался к России за политическим убежищем.