11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предъявила подозрение двум депутатам Верховной рады: главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Парламентариям инкриминируют статьи 111 и 438 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена" и "Покушение на разграбление национальных ресурсов". Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Подозрение депутатам вручить в тот же день не удалось. По информации Службы безопасности Украины, Козак находится за пределами страны, а Медведчук – в Украине, но установить его местонахождение СБУ не смогло. Вечером 12 мая Медведчук пришел на допрос в Офис генерального прокурора Украины, однако, как он заявил журналистам, официального документа о подозрении в совершении преступления ему не вручили.

Что означают новые обвинения против кума Владимира Путина и главного пророссийского политика в Украине?

Что ждет "Оппозиционную платформу – За жизнь", которая в последние месяцы теряет свой рейтинг?

Не станет ли дело Медведчука – Козака поводом для усиления военного давления Кремля на Украину?

И может ли Медведчук оказаться за решеткой?

В чем обвиняют Медведчука и Козака

Сразу после подписания генпрокурором подозрения двум депутатам сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме Медведчука в Киеве и в офисе "ОПЗЖ". Удалось ли обнаружить какие-либо улики – неизвестно. На специальном брифинге вечером 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов рассказали о деталях нового дела против Медведчука и Козака. Речь идет о трех эпизодах.

Первый из них касается черноморского месторождения нефти и газа. По данным следствия, Медведчук вместе с Козаком передал документальную и материальную базу морского месторождения "Глубокая" (находится в Черном море, в 75 км от Феодосии, общие запасы углеводородов оцениваются почти в 1,5 млрд долларов. – РС) аннексировавшей Крым России и переоформил месторождение по российскому законодательству. Украинское государство с 2001 года вело там разведработы, а в 2012–м разрешение на разработку месторождения получило украинское предприятие "Новые проекты", связанное с Медведчуком. После аннексии Россией Крыма для ускорения перерегистрации предприятия Медведчук периодически созванивался с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком, ныне занимающим пост заместителя главы администрации президента России. На брифинге были представлены аудиозаписи нескольких фрагментов телефонных переговоров людей с голосами, похожими на голоса Медведчука и Дмитрия Козака, обсуждающих юридические аспекты перерегистрации "Новых проектов". В 2016-м председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов из "Глубокой" предприятию "Новые проекты". Украинское следствие считает, что Медведчук "вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа, дабы избежать уплаты налогов в Украине", и квалифицирует действия по переоформлению месторождения как "подрыв экономической безопасности Украины".

Второй эпизод дела относится к августу 2020-го. "Господин Медведчук направил тогда Тарасу Козаку, который находился в то время на территории Российской Федерации и, скорее всего, находится там и сейчас, данные о расположении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Такой себе подарок для спецслужбы РФ. По мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация", – сообщил на брифинге председатель СБУ Иван Баканов.

Третий эпизод в этом деле касается безопасности государства в информационной сфере. Речь идет о создании обоими политиками организации под названием "Промінь" ("Луч". – РС), на базе которой, как утверждает следствие, создавалась сеть российского влияния. Организация должна была заниматься в том числе украинцами, которые едут работать и учиться в РФ.

Спустя несколько часов после брифинга на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" появилось заявление Виктора Медведчука. В нем политик отметил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия. И сдержал свое слово. "Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркивается в заявлении. Проведенные накануне в его домах и офисе "ОПЗЖ" обыски оппозиционер назвал противозаконными, а попытки следователей вручить ему подозрение в госизмене – "политической расправой". В то же время "ОПЗЖ" заявила, что "в этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих".

Атака на Медведчука связана с созданием новой партии Ахметова?

Георгий Тука, замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (апрель 2016-го – сентябрь 2019 г.), убежден, что вряд ли Медведчук окажется за решеткой, а новое дело против него связывает с переделом пророссийского электорального поля в стране.

– Все, что происходит сейчас вокруг Медведчука, следует рассматривать через призму последних событий. В первую очередь я имею в виду комментарий (Украинской службе Радио Свобода) олигарха Рината Ахметова, который очень редко отвечает на вопросы СМИ. В этом комментарии Ринат Леонидович красной линией обозначил такой свой тезис: мое видение развития Украины абсолютно совпадает с точкой зрения президента страны Владимира Зеленского. Через день после этого прозвучал комментарий ближайшего соратника Ахметова Бориса Колесникова о создании нового политического проекта – партии "Украина – наш дом". И в этом контексте я анализирую все, что у нас происходит. После того, как минувшей зимой украинские власти закрыли подконтрольные Медведчуку три пророссийских информационных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – РС), часть их традиционных гостей и журналистов плавно перекочевали на созданный Ринатом Ахметовым информационный телеканал "Украина 24". Представители этого канала сейчас постоянно сопровождают главу государства Владимира Зеленского. Последние действия украинской власти – это не что иное, как передел электорального пророссийского поля.

– То есть вы полагаете, что прозвучавшие обвинения против Медведчука будут способствовать дальнейшему падению его партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и в итоге многие ее сторонники окажутся приверженцами новой партии Ахметова – Колесникова "Украина – наш дом", которую уже многие сравнивают с Партией регионов Виктора Януковича, исчезнувшей из украинской политики после Евромайдана и бегства экс-президента в Россию?

– Совершенно верно. Не следует воспринимать пророссийский электорат как единое целое и нечто такое монолитное. Там есть масса людей с различными взглядами. И за избирателей с умеренно пророссийскими взглядами в Украине началась сейчас активная борьба. Конечно же, фанатики так называемой "русской весны" будут оставаться в лагере партии Медведчука, а умеренные будут мигрировать в сторону ахметовской команды.

– В Офисе президента Украины отмечают, что неприкосновенность Виктора Медведчука перед правоохранительными органами ранее была обусловлена политической "крышей". Таким образом, в окружении действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически обвиняют его предшественника Петра Порошенко в том, что в период его президентства Медведчук не был привлечен к ответственности.

Вполне вероятно, что реакция будет очень болезненной. Но не следует забывать, что у Рината Ахметова также есть свои контакты в Москве. И контакты очень сильные и влиятельные

– Такая позиция очень удобна. Мне трудно отвечать за всю команду предыдущей власти, но ради объективности могу сказать, что еще с 2017 года, то есть находясь во власти, я публично призывал и продолжаю это делать сейчас – принять закон о запрете политической деятельности пророссийских партий, организаций и объединений в Украине. К сожалению, это не было сделано ни предыдущей, ни нынешней Верховной радой.

– Не станет ли дело Медведчука – Козака поводом для усиления военного давления Кремля на Украину?

– Очевидно, что какая-то реакция будет. Вполне вероятно, что реакция будет очень болезненной. Но не следует забывать, что у Рината Ахметова также есть свои контакты в Москве. И контакты очень сильные и влиятельные. Удастся ли ему, скажем так, своими контактами заменить роль Медведчука в кремлевских кабинетах? Думаю, что это не безнадежное дело, – говорит Георгий Тука.

Дело Медведчука – сигнал для Москвы

Что означает для украинской политики дело о госизмене против кума российского президента, главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, и каковы его перспективы, рассуждает директор Украинского института политики Руслан Бортник:

– С юридической точки зрения это дело явно растянется на годы. Потому что мы понимаем, что от статуса подозреваемого до статуса обвиняемого длинная дорога. Еще длиннее она от статуса обвиняемого до статуса подсудимого и от подсудимого до осужденного. И даже в ситуации с экс-президентом Виктором Януковичем, которому приговор был вынесен заочно, расследование длилось многие годы. И дело Медведчука может растянуться на многие годы. Поэтому здесь важен его политический эффект, который имеет как внутреннюю, так и внешнюю характеристику. Если говорить о внешней характеристике, то в какой-то мере это и сигнал для Москвы, но не только. Потому что статус и свобода действий Медведчука и "ОПЗЖ" в Украине определялись соглашениями Путина и Порошенко при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом говорили все участники этого процесса. То есть, условно говоря, это было связано с деэскалацией и мирным процессом на востоке Украины и тем, что в Украине работали партии или партия, ориентированные на Россию, либо партии с антизападной ориентацией. Сегодня этот геополитический баланс Зеленский и его команда ставят под сомнение. Они разрушают иллюзию того, что ситуацию в Украине можно изменить внутри Украины путем парламентских или президентских выборов, когда к власти в стране могут прийти пророссийские или антизападные силы. Сегодня команда Зеленского посылает Кремлю сигнал о том, что, если вы хотите решать вопрос по Украине и об Украине, вы говорите со мной, потому что никакие "пятые колонны" не решат ваших проблем. С одной стороны, это сильный месседж власти, а с другой – мы понимаем, что риски военной эскалации в Донбассе, более агрессивной реакции России возрастают. Что касается внутреннего фактора дела Медведчука, то здесь звучит также интересный сигнал о продолжении общего тренда на политическую борьбу, формирование образа "сильной руки" со стороны президента Зеленского. Сам Зеленский и его команда таким образом демонстрируют, что они способны найти инструменты для обуздания любой оппозиции – левой или правой, во главе с Виктором Медведчуком или Петром Порошенко. Конечно же, вся эта история с новыми обвинениями бьет по рейтингу "ОПЗЖ" и лично Медведчука, дискредитирует их и сужает возможности для расширения электоральной базы, хотя это зависит и от реакции самой партии на последние события, ее способности или неспособности разыгрывать оппозиционную карту, и создает риски для раскола в "ОПЗЖ", поскольку внутри партии есть две большие группы, у которых разные отношения с властью.

– Когда в апреле Россия стягивала свои войска к границе Украины, значительная часть которых и до сих пор не вернулась к местам постоянной дислокации, одним из факторов агрессивных действий Москвы назвали объявленные Советом национальной безопасности и обороны Украины санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Вы полагаете, что новое дело против Медведчука повышает риски эскалации на востоке Украины?

Нынешняя ситуация, конечно, будет усиливать мотивацию России решать украинскую проблему силовым путем

– Это дело может сыграть свою роль, но в отложенном режиме. Почему? Потому что, думаю, до встречи президентов США и России, которая может состояться в июне, российское руководство не будет генерировать новые волны эскалации. В том числе и для того, чтобы эта встреча не была сорвана и был реализован шанс на прямой диалог. Но нынешняя ситуация (вокруг дела Медведчука. – РС), конечно, будет усиливать мотивацию России решать украинскую проблему силовым путем. Поскольку изнутри у России не получается, то остаются только внешние политические инструменты: договоренности с партнерами Украины, с США и Евросоюзом или военный путь. Какой вариант выберет Москва в преддверии парламентских выборов в России, когда "Единая Россия" будет усиливать свою патриотическую риторику? Мы видим ситуацию с продолжением раздачи российских паспортов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, привлечением представителей так называемого Союза добровольцев Донбасса в ряды "Единой России". Дальнейший сценарий Кремля по отношению к Украине во многом будет зависеть от итогов встречи Джо Байдена и Владимира Путина, – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Медведчук сдержал слово и вечером 12 мая пришел на допрос в Офис генерального прокурора Украины. Политик сообщил, что накануне находился не в Киеве, а на отдыхе с семьей в соседней области и о подозрении узнал из СМИ. Главный пророссийский оппозиционер вновь обвинил власти в "репрессиях и незаконном преследовании". Отвечая на вопросы журналистов, Медведчук сказал, что ничего не слышал о черноморском месторождении нефти и газа "Глубокая", где, как заявляет украинское следствие, предприятие Медведчука при содействии России планировало незаконно добывать углеводороды. Депутат подтвердил, что неоднократно говорил по телефону с Дмитрием Козаком, который сейчас занимает пост заместителя руководителя Администрации президента РФ, но еще "не слушал" обнародованные накануне фрагменты аудиозаписей телефонных переговоров, на которых, как утверждают в СБУ, звучат голоса Медведчука и на тот момент заместителя руководителя российского правительства Дмитрия Козака.