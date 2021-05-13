Власти Подмосковья поручили выявить учеников с "асоциальным поведением" 

После стрельбы в казанской школе, унесшей жизни девяти человек, власти Московской области поручили проверить все школы региона с целью выявить учеников с "асоциальным поведением" и приверженностью к "радикальным движениям и идеям".

Об этом в четверг сообщил зампредседателя правительства Московской области Роман Каратаев. Он не уточнил, что именно имеется в виду под "асоциальным поведением". В управлении региональной безопасности Подмосковья пока не ответили на соотвествующий запрос СМИ.

Кроме того, как сообщает издание "Открытые медиа", правительство Московской области поручило администрациям местных школ заняться мониторингом социальных сетей для выявления "групп деструктивной направленности".

Ранее власти Мурманской области начали составлять список "неблагонадёжных" и "склонных к нарушению дисциплины" учащихся школ. Среди отрицательных характеристик, по которым школьники вносились в список, были указаны "участие в митингах в поддержку Алексея Навального", "свободолюбие" и "стремление к отсутствию границ". Спустя сутки список с личными данными "неблагонадёжных" учащихся попал в открытый доступ, после чего был удалён, а прокуратура начала проверку по факту утечки.

В Минпросвещения России заявили, что считают "некорректным" и "незаконным" распространение персональных данных школьников.