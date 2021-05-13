Власти Подмосковья поручили выявить учеников с "асоциальным поведением" 

После стрельбы в казанской школе, унесшей жизни девяти человек, власти Московской области поручили проверить все школы региона с целью выявить учеников с "асоциальным поведением" и приверженностью к "радикальным движениям и идеям".
Об этом в четверг сообщил зампредседателя правительства Московской области Роман Каратаев. Он не уточнил, что именно имеется в виду под "асоциальным поведением". В управлении региональной безопасности Подмосковья пока не ответили на соотвествующий запрос СМИ.
Кроме того, как сообщает издание "Открытые медиа", правительство Московской области поручило администрациям местных школ заняться мониторингом социальных сетей для выявления "групп деструктивной направленности".
Ранее власти Мурманской области начали составлять список "неблагонадёжных" и "склонных к нарушению дисциплины" учащихся школ. Среди отрицательных характеристик, по которым школьники вносились в список, были указаны "участие в митингах в поддержку Алексея Навального", "свободолюбие" и "стремление к отсутствию границ". Спустя сутки список с личными данными "неблагонадёжных" учащихся попал в открытый доступ, после чего был удалён, а прокуратура начала проверку по факту утечки.
В Минпросвещения России заявили, что считают "некорректным" и "незаконным" распространение персональных данных школьников.
- Утром 11 мая бывший ученик казанской школы №175 Ильназ Галявиев зашёл в здание школы и открыл стрельбу из ружья. Также он взорвал в здании самодельное взрывное устройство. В результате его действий погибли семь детей и два преподавателя. Более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". Ряд СМИ сообщили о том, что Галявиев конфликтовал с родителями. В среду суд арестовал его на два месяца. Стрелку грозит пожизненное лишение свободы.
- Позже выяснилось, что Галявиев получил разрешение на гладкоствольное ружьё в Росгвардии в конце апреля - несмотря на то, что ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Известно, что Галявиев неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.
- В ответ на массовое убийство в Казани депутаты Госдумы призвали "покончить с анонимностью в интернете", а Владимир Путин поручил разработать закон, ужесточающий правила купли-продажи гражданского оружия.
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