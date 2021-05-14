Бывший "зелёный берет" получил 15,8 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд в США приговорил бывшего бойца американского военного спецназа, известного как "Зелёные береты", Питера Дзибински Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России.

Это чуть меньше, чем требовала сторона обвинения. Прокурор настаивал на 17-летнем сроке лишения свободы. Защита просила пять лет тюрьмы.

Адвокат подсудимого Дэвид Беновиц отмечал, что его клиент нанёс минимальный вред США и подвергался угрозам со стороны российских агентов. Они якобы шантажировали Деббинса тем, что им было известно о его однополых связях в период службы в армии. Сам бывший "зелёный берет", говоря об угрозах со стороны сотрудников ГРУ (российской военной разведки) заметил: "В ГРУ не угрожают, они сдерживают обещания".

Представители следствия на процессе в суде штате Вирджиния говорили, что Деббинс в многочасовых показаниях ФБР никогда не упоминал о шантаже, и что его изначальное объяснение мотивов своих действий кажется более вероятным. В частности, по данным следствия, обвиняемый говорил, что огорчён пребыванием в армии и что он считал себя "верным сыном России".

Об аресте бывшего военного в августе прошлого года сообщил Минюст США. Согласно материалам суда, Дзибински Деббинс поддерживал контакты с российской разведкой с 1996 по 2011 годы, периодически посещал Россию, имел кодовое имя. Среди прочего он раскрыл информацию о деятельности американского спецназа в Грузии и Азербайджане, передал имена и сведения о ряде своих бывших сослуживцев.

Обвинение подчёркивает, что Деббинс, передавая информацию российским агентам, подставил под угрозу национальную безопасность США и безопасность своих сослуживцев, сообщает Associated Press.