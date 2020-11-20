"Верный сын России". Агент ГРУ в коридорах Вашингтона

В конце февраля 2021 года суд в США, как ожидается, вынесет приговор отставному американскому спецназовцу Питеру Деббинсу, который был арестован еще в августе и на уходящей неделе официально признал свою вину в сотрудничестве с российской военной разведкой – ГРУ. Деббинс был завербован в Челябинске в 1996 году, когда приехал туда по студенческому обмену. Он познакомился с русской девушкой, отец и брат которой служили в ВВС, и год спустя женился на ней. Теперь его жена работает в массажном салоне в маленьком городке в штате Виргиния, дочь до недавнего времени жила в Лондоне, а самому Деббинсу грозит пожизненное заключение за передачу ГРУ секретных сведений об американской армии и о своих сослуживцах, которых он считал перспективными объектами для вербовки.

История Питера Деббинса (полное имя – Питер Рафаэль Дзебински Деббинс) детально описана в обвинительном заключении (ссылка, .pdf), в основу которого легли приложенные к делу собственные признания (ссылка, .pdf) бывшего "зеленого берета". Дело Деббинса вели американские прокуроры, известные работой по самым резонансным преступлениям: например, прокурор, который занимался делом экстрадированного из Мексики наркобарона Дамасо Лопеса Нуньеса, преемника легендарного Эль Чапо из картеля "Синалоа". Вскрыть связь Деббинса с ГРУ удалось в декабре 2019 года после того, как он в очередной раз попытался продлить свой допуск к секретной информации.

Полет Икара

Питер Деббинс впервые посетил Россию по студенческому обмену от университета своего родного штата, Миннесоты, еще в 1994 году, когда ему было 19 лет. В дальнейшем он приезжал в Челябинск практически каждое лето вплоть до 2003 года, когда уже стал военнослужащим армии США. Он изучал русский язык и рассказывал, что его бабушка была родом из СССР, из восточной Украины. По словам Деббинса, ребенком она пережила Голодомор, затем нацисты отправили ее вместе с родителями в трудовой лагерь. Деббинс говорил, что у него 17 братьев и сестер: 10 приемных и 7 родных, причем многие из них говорят на разных языках.

"Моя бабушка говорила: если ты выучишь новый язык, однажды это может спасти тебе жизнь. В лагере ее сделали бухгалтером, потому что она знала несколько языков", – писал он о себе в статье на сайте вашингтонского Института мировой политики, небольшого аналитического центра со связями в консервативных кругах США, многие из выпускников которого становятся сотрудниками американской разведки. Почетным доктором этого института является Майкл Флинн, меньше месяца пробывший советником президента США по национальной безопасности и ставший обвиняемым в деле о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Это дело расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер – причиной, по которой в нем фигурировал Флинн, стал его телефонный разговор с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком: появились подозрения в том, что собеседники обсуждали вопрос о санкциях. В том же Институте мировой политики учится сын Флинна.

Деббинс получил в этом институте степень магистра стратегических и международных исследований и стал читать там лекции после службы в армии, – возможно, чтобы открыть себе дорогу на государственную службу, к чему, как выяснилось позже, его подталкивали кураторы из ГРУ.

Если бабушку Деббинса русский язык спас, то для него самого страсть к нему стала роковой ошибкой. "У меня было мессианское видение моей роли в России. Я собирался освободить их от гнета деспотического правительства", – писал он в своем признании. Однако практически сразу что-то пошло не так.

Как следует из обвинительного заключения, в декабре 1996 года, во время очередной поездки в Россию в рамках студенческой образовательной программы с ним впервые вышел на связь агент российской разведки и попросил о встрече. Они обсудили планы Деббинса пойти в армию, а сам он утверждал, что является "верным сыном России" и пытается больше узнать о стране, откуда были родом его предки. За первой встречей последовали еще две, также в 1996 году. Деббинс говорил своим собеседникам, что его политические взгляды являются "пророссийскими" и "антиамериканскими". Агенты ГРУ (сам Деббинс еще не знал, с каким именно ведомством имеет дело) дали ему пустяковое тестовое задание: выяснить и конфиденциально сообщить имена четырех монашек из католической церкви, которую он иногда посещал в Миннесоте. С этой несложной миссией студент справился. Спустя год, когда Деббинс окончил университет Миннесоты, он вновь приехал в Россию – чтобы жениться на своей девушке и провести с ней и ее семьей следующие 10 месяцев. В октябре 1997 года Деббинс вновь встретился с российскими агентами. Вербовка, как сказано в документе, происходила на учебной базе ВВС России в Шаголе. Ему было присвоено кодовое имя "Икар Лесников", которым он тут же подписался под заявлением о "желании служить России". С момента этой встречи Деббинс оставался в России до поступления на службу в армию США в июле 1998 года. Перед отъездом в США ему сообщили специальный телефонный номер, по которому "Икар Лесников" в случае необходимости мог связываться с агентами.

Первый звонок по этому номеру Питер Деббинс совершил в июне 1999 года, когда снова приехал в Челябинск, воспользовавшись отпуском на службе – он проходил ее в Южной Корее в 4-й роте 23-го батальона войск радиационной, химической и биологической защиты армии США.

Во время новой встречи с теми же агентами, что и в прошлый раз, они открыто признались американцу, что являются сотрудниками ГРУ, а не ФСБ, как он сам, по его признанию, считал до этого. Они подробно расспросили его о войсковой части в Южной Корее, о количестве военнослужащих в ней и выполняемых ею задачах. Во время этой встречи, как говорится в обвинительном заключении, Деббинс сказал, что хочет уйти из армии, но российские агенты уговорили его не делать этого. Его также спросили, не является ли он агентом американских спецслужб, и предложили пройти проверку на детекторе лжи. Деббинс согласился, но проверки не последовало. Агенты ГРУ поинтересовались, готов ли он разместить в своей части некое "электронное оборудование", снова получили согласие, но дальше слов дело опять не пошло. Деббинсу также продиктовали почтовый адрес в Самаре, на который он должен был отправить открытку в случае непредвиденной ситуации. Согласно инструкциям, он должен был подписать ее своим кодовым именем "Икар Лесников" и оформить как поздравление с Днем Победы или с 8 Марта.

В обвинительном заключении говорится: Деббинс в это время считал, что США "слишком доминируют в мире" и их территория должна быть "сокращена".

В следующий раз Питер Деббинс вернулся в Россию в 2000 году, когда уже служил на базе Форт Полк Объединенного учебного центра боевой подготовки армии США в штате Луизиана. На этот раз с ним общался другой агент, который, впрочем, передал ему привет от предыдущего и объяснил, что тот "перешел на другую работу". Во время этих встреч, которые состоялись в Москве и Челябинске, Деббинс сообщил, что хочет начать службу в одном из подразделений "зеленых беретов", сил специального назначения американской армии. Это решение было горячо поддержано сотрудниками ГРУ, которые сказали ему, что в своем нынешнем статусе он не представляет особого интереса для российской разведки. Тем не менее, Деббинса подробно расспросили о его службе на базе Форт Полк, и он в деталях рассказал об имеющемся в распоряжении своих коллег оборудовании и вооружениях, а также о задачах и миссии своего войскового подразделения.

Деббинсу предложили 1000 долларов в качестве благодарности за содействие российской военной разведке. Вначале он отказался от денег, сказав, что сотрудничает с ГРУ "из любви к России", но впоследствии все-таки принял оплату и даже подписался под распиской о получении средств своим кодовым именем.

Во время следующей поездки в Россию в 2003 году, которая состоялась уже во время службы Деббинса в 1-м батальоне 10-й группы спецназа США, с ним встретились новые агенты – пятый и шестой по счету за время его сотрудничества с ГРУ. Они выслушали рассказ Деббинса о численности личного состава подразделения, месте расположения его войсковых частей и их роли, после чего предложили обучить американца обманывать детекторы лжи – на случай, если он подвергнется проверке на полиграфе в США. Деббинса призвали продолжать карьеру в спецназе, а также подарили ему бутылку коньяка и российскую военную форму: именно эта деталь привлекла внимание большинства российских СМИ, которые впервые написали о деле перебежчика в августе 2020 года. Батальон Деббинса базировался на территории бывшей ГДР, а сам он в 2003-м получил доступ к сведениям, отнесенным к разряду "совершенно секретных".

В очередной раз Деббинс вернулся в Россию в 2008 году, уже после ухода в запас с воинской службы, где он дослужился до чина капитан-лейтенанта. По его собственным словам, он хотел открыть в России свое дело и рассчитывал на помощь ГРУ в этом, о чем и проинформировал своих кураторов. Уже седьмой по счету агент дал ему визитку своей фирмы, объяснив, что это прикрытие и что Деббинс отныне может объяснять все свои звонки и визиты в Россию, рассказывая, что он контактирует со своими российскими партнерами по бизнесу. Во время этой поездки он также рассказал россиянам детали о пребывании своего бывшего подразделения в Грузии и Азербайджане в рамках военного партнерства США с этими странами. (Незадолго до ареста в статье на сайте Института мировой политики Деббинс рассказывал о себе, что в эти страны его отправили именно из-за того, что он хорошо знал русский язык.)

Во время этих встреч с сотрудниками ГРУ Деббинс также сообщил им имена нескольких своих бывших сослуживцев, которые, по его мнению, подходили для вербовки. Кроме этого, он в подробностях рассказал россиянам о сотрудниках американской разведки, которые якобы пытались завербовать его для выполнения задач в России. В ответ Деббинса попросили отсканировать и привезти в Россию на флешке несколько секретных военных документов, к которым он имел доступ, но "Икар Лесников" так и не выполнил это задание, сочтя его слишком рискованным.

Супруга Деббинса в этот момент уже натурализовалась в США. После ухода в запас в 2005-м семья вернулась в Миннесоту, купила дом стоимостью почти в четверть миллиона долларов, а сам Деббинс сменил несколько работ в качестве торгового представителя двух украинских компаний (металлургической и транспортной), пытаясь найти себя в связанном с постсоветским пространством бизнесе.

Как говорится в обвинительном заключении, во время службы в Азербайджане с Деббинсом произошел неприятный инцидент, в результате которого он был обвинен в нарушении протоколов безопасности. Подробности произошедшего не раскрываются (вероятно, речь идет о какой-то встрече с иностранным гражданином, о которой Деббинс не доложил командованию), однако для завербованного россиянами американца это вылилось во временную потерю доступа к секретной информации и внутреннему разбирательству. Во время этого разбирательства Деббинс солгал в заполненной им специальной декларации, утверждая, что никогда не имел контактов с представителями правительств других стран. Доступ Деббинса к секретной информации был восстановлен лишь в 2010 году, хотя чиновник, занимавшийся его делом, отметил в своем заключении риски, связанные с российскими личными и деловыми связями отставного военного, в том числе с тем фактом, что его тесть являлся офицером российских ВВС.

На протяжении 2009 года агенты ГРУ несколько раз приглашали Деббинса в Россию, обещая ему оплатить поездку, но тот отказывался, согласившись приехать лишь в 2010 году. Во время этого визита он три раза встречался со своими кураторами в Челябинске, вновь говорил о желании открыть бизнес в России, на что получил заверения в том, что ему готовы помочь. В то же время российские разведчики призвали Деббинса найти работу в какой-либо из государственных структур США, близких к правительству и армии. Ему также представили россиянина, который, по словам сотрудников ГРУ, был связанным с разведкой бизнесменом и искал в США инвесторов для некоего "инфраструктурного проекта". Последний подозрительный контакт Деббинса, о котором говорится в обвинительном заключении, был именно с этим человеком и состоялся в 2011 году.

Карьера в Вашингтоне

В обвинительном заключении не содержится сведений о том, что после 2011 года Питер Деббинс продолжал сотрудничество с ГРУ. При этом за последние 10 лет он успел поработать сразу в нескольких близких к правительству США организациях в качестве эксперта по России, в том числе по российской угрозе в сфере кибербезопасности.

В частности, по его собственным словам, Деббинс преподавал менеджмент сотрудникам корпорации Orbital Science, специализирующейся на производстве космических аппаратов и ракет-носителей, был аналитиком по России на базе Форт Мид, где расположены штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США и Кибернетического командования США, работал в IT-компании CACI, предоставляющей услуги в сфере информационных технологий и безопасности федеральному правительству США, в консалтинговых компаниях, сотрудничавших с американским военным ведомством, а также до самого ареста был "экспертом по гибридной войне" в одном из подразделений Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) в Англии, где прожил несколько лет, вернувшись оттуда с семьей уже в Виргинию.

Параллельно с этим Деббинс выступал с лекциями и писал статьи, во многом перекликающиеся с самыми распространенными тезисами российской пропаганды. Так, в 2015 году Деббинс опубликовал статью в консервативном интернет-издании American Thinker, в которой утверждал, что "Запад должен оставить неэффективные попытки вестернизации Украины" и убедить украинские власти сделать страну "федеративным или конфедеративным государством".

На лекции в Институте мировой политики в январе 2020 года о "российском взгляде на мир, ее глобальной стратегии и киберпространстве" Деббинс убеждал собравшихся в том, что Россия не является обычным "криминальным государством", стремящимся посеять хаос в мире, а российские притязания имеют под собой глубокую историческую основу – "долгое отсутствие у русских своего национального государства".

"В России до сих пор бытует мессианская идея об освобождении Константинополя, чтобы при наступлении конца света они могли встретить Иисуса Христа в Иерусалиме. США же являются не мессианским, а миссионерским государством, мы учим людей, как жить, мы здесь не для того, чтобы спасти мир или сделать его раем", – говорил он слушателям спустя 10 лет после последнего, если верить обвинительному заключению, контакта с сотрудниками ГРУ и незадолго до того, как использовать это же слово – "мессианство", – объясняя в показаниях следователям свою связь с российской разведкой.

По словам Деббинса, своим студентам он часто показывал лекции Александра Дугина, которые "хорошо объясняют происходящее в России и ее поведение на международной арене".

В январе 2019 года Питер Деббинс должен был читать лекцию с аналогичным названием в Кембриджском университете в рамках Кембриджского научного форума по вопросам разведки (он также анонсировал ее в своем аккаунте в LinkedIn, однако Радио Свобода не смогло найти подтверждений тому, что лекция состоялась). В 2016 году этот форум был омрачен скандалом: сразу несколько известных экспертов отказались от участия в нем, заподозрив своих коллег из Кембриджа в связях с Кремлем. В их числе были экс-глава британской внешней разведки MI-6 сэр Ричард Дирлав, возглавлявший ее с 1999 по 2004 год, историк разведки Питер Мартленд, а также бывший глава Пемброк-колледжа (третьего из старейших в Кембриджском университете) Стивен Халпер, в прошлом старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

Как писало тогда издание Financial Times, Халпер заявил, что ушел из-за "неприемлемого российского влияния на организацию". Ричард Дирлав и его коллеги заподозрили, что созданное незадолго до этого живущим в Лондоне российским физиком Глебом Чеглаковым издательство электронных книг Veruscript, которое частично покрыло расходы на форум и предоставило средства на учреждение нового "Журнала исследований разведки и терроризма", может быть прикрытием российских разведслужб. Глеб Чеглаков – сын российского миллиардера и бывшего вице-президента "Ростелекома" Андрея Чеглакова, который прославился в 90-х годах созданием Dendy, клона игровой приставки Nintendo, а в 2011 году стал владельцем команды "Формулы-1" Marussia.

Как рассказали Financial Times два анонимных источника, Дирлав, Мартленд и Халпер опасались, что Россия намерена "использовать семинар как платформу с безупречной репутацией", чтобы "тайно направлять дебаты и влиять на мнения на весьма конфиденциальные темы обороны и безопасности". Газета подчеркивала, что никто из них в разговорах с журналистами издания не подкрепил свои утверждения конкретными фактами, а доказательств этому в независимых источниках найдено не было. Организаторы форума, на котором спустя три года должен был выступить и Питер Деббинс, категорически отвергли все обвинения в связях с Россией. Тем не менее, вскоре после скандала совет директоров Veruscript решил прекратить выпуск "Журнала исследований разведки и терроризма".

Стивен Халпер, как сообщала в мае 2018 года газета Washington Post, был информатором ФБР, который в 2016 году участвовал в расследовании возможного вмешательства России в выборы в США и якобы втайне от Дональда Трампа (вызвав этим его негодование) провел несколько встреч с советниками президента.

Летчики на страже отчизны

С помощью открытых данных и социальных сетей Радио Свобода удалось выяснить личности российских родственников Питера Деббинса, в частности, его жены и упомянутого в обвинительном заключении тестя – бывшего офицера ВВС.

Имя жены Деббинса можно увидеть на сайтах-агрегаторах информации об американских гражданах, в частности, на одном из них указано, что Питер Деббинс владеет домом в городе Сэнт-Пол в Миннесоте совместно с Еленой В. Селютиной. Дом был в последний раз продан в 2005 году за 220 тысяч долларов.

Имя Елены Селютиной упоминается на сайте, рекламирующtv массажные услуги в Миннеаполисе, где она, согласно краткой биографии, окончила в 2007 году массажную школу.

Последнее место работы Селютиной – массажный салон в небольшом городке Элди в соседней Виргинии, в 50 километрах от Вашингтона. На сайте салона рассказано, что Селютина родом из России, но успела пожить "в Европе и Азии". На эту работу в Виргинии Елена устроилась совсем недавно, запись в фейсбуке салона рассказывает о новой массажистке 7 ноября этого года, то есть уже после ареста Питера Деббинса. К этой же записи прикреплена и фотография Селютиной.

Благодаря этому снимку Радио Свобода нашло аккаунты Селютиной во "ВКонтакте" и фейсбуке. Во втором из них среди друзей Елены (в ее профиле указано, что она "профессиональный преподаватель игры на фортепьяно") – несколько людей по фамилии Деббинс, а также почти пустой аккаунт некоего Питера Алкюйна, использующего фотографию Питера Деббинса.

Отцом Елены Селютиной оказался летчик Вячеслав Дмитриевич Селютин. Установить связь между ними мы смогли через выложенный Вячеславом Селютиным на своей странице в "Одноклассниках" диплом о присвоении звания КМС по художественной гимнастике его внучке. Отталкиваясь от этого диплома мы нашли отца девочки, родного брата Елены Селютиной Виталия – он, как и его отец, тоже военный, старший офицер на вертолетной авиабазе в городе Каменск-Уральский неподалеку от Челябинска. Виталий и Елена Селютина – друзья в фейсбуке, ни один из них напрямую не связан в социальных сетях с отцом, Вячеславом Селютиным.

В последние годы Вячеслав Селютин занимается гражданской авиацией, согласно справке системы Контур-Фокус, с 2010 году он возглавлял челябинское отделение ДОСААФ, а с 2013 по 2018 год – аэроклуб. Впрочем, судя по комментариям на странице в "Одноклассниках", ранее Селютин служил в военно-воздушных силах. В частности, один из комментаторов называет Селютина своим "первым командиром звена в Домне"; Домна – военный аэродром в Забайкальском крае. Радио Свобода нашло текст воспоминаний об Афганской войне (ссылка, .pdf), в котором Вячеслав Селютин (возможно, тезка) упомянут как член экипажа вертолета МИ-35.

Родом из Челябинска еще один известный военный летчик по фамилии Селютин, бывший командир пилотажной группы "Стрижи" Виктор. Радио Свобода не смогло установить, является ли Виктор Селютин родственником Вячеслава Селютина.

Сейчас Вячеславу Селютину 72 года, скорее всего он находится на пенсии. На одном из снимков, опубликованных в 2018 году он управляет самолетом в куртке с именным бейджем "Летчик-испытатель". По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, а ныне эксперта и автора книг о разведке Кристофера Берджесса, именно Вячеславу Селютину ГРУ, скорее всего, с самого начала поручило "присматривать" за приехавшим по обмену американским студентом (как мы уже упоминали, согласно письменным показаниям Питера Деббинса первая его встреча с вербовщиками ГРУ состоялась в 1997 году именно на базе военно-воздушных сил РФ Шагол под Челябинском).

В друзьях у Елены Селютиной можно обнаружить и двух дочерей Питера Деббинса. Старшая, Вера Деббинс, в 2015–2018 годах училась в школе Unity Reed High School в Виргинии, США, а в 2018–2019 году – в Alconbury High School в Алконбери, неподалеку от Кембриджа. Эта школа финансируется американским Министерством обороны, а учатся в ней в основном дети служащих американской военной базы, расположенной в Алконбери. В автобиографии на сайте Института мировой политики есть фотография Деббинса на фоне подземного ядерного бункера на базе королевских ВВС Великобритании в Молсворте, всего в 10 милях от Алконбери. При этом у самого русского шпиона был и дом в Лондоне: как сообщала газета Washington Post, в 2019 году, когда на него пали подозрения в сотрудничестве с российской разведкой, его лондонский дом обыскали, но арестовывать Деббинса тогда не стали.

Несмотря на то, что совершенное Питером Деббинсом преступление предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, это не значит, что он больше не сможет жить со своей семьей: в США нередки случаи, когда даже несколько пожизненных сроков заканчивались для обвиняемых парой десятков лет тюрьмы.

Это касается и шпионов. Так, в ноябре 2015 года вышел на свободу Роналд Пелтон, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, осужденный за шпионаж в пользу СССР в 1986 году на три пожизненных срока и еще 10 лет тюрьмы, а также приговоренный к штрафу в 100 долларов. Пелтон выдал советской разведке сведения о планах США с помощью подлодок перехватывать информацию, передаваемую Советским Союзом по проложенным по дну моря коммуникационным кабелям. Тогда ФБР узнало о шпионаже Пелтона от советского разведчика Виталия Юрченко, который несколько раз принимал американца в посольстве СССР в Вене в январе 1980 года, а пять лет спустя перебежал на американскую сторону.

Радио Свобода попыталось через социальные сети связаться с родственниками Питера Деббинса, в частности, с его супругой и тестем, чтобы спросить их, знали ли они о сотрудничестве Деббинса с ГРУ. Ответа от них на отправленные сообщения мы на момент публикации этого материала не получили.