Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сын экс-главы Мордовии арестован на два месяца по делу о взятке

Алексей Меркушкин

Суд в Мордовии арестовал на два месяца сына экс-главы республики и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Алексею Меркушкину предъявлено обвинение по делу о даче взятки. Вину он не признал, сообщили в пятницу в Следственном комитете.

О задержании бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина стало известно днём ранее. 42-летний чиновник был задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в белорусскую столицу.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали взятку в 7 миллионов рублей управляющему регионального отделения Центробанка. В обмен на деньги они добивались отзыва решения по итогам инспекционной проверки банка, опасаясь, что выявленные нарушения могут привести к отзыву лицензии учреждения.

Ранее в рамках уголовного дела бывший управляющий отделением ЦБ был помещён под домашний арест, а экс-председатель совета директоров "Мордовпромстройбанка" взят под стражу. Третий обвиняемый находится под домашним арестом по другому уголовному делу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG