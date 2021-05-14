Сын экс-главы Мордовии арестован на два месяца по делу о взятке

Суд в Мордовии арестовал на два месяца сына экс-главы республики и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Алексею Меркушкину предъявлено обвинение по делу о даче взятки. Вину он не признал, сообщили в пятницу в Следственном комитете.

О задержании бывшего заместителя председателя правительства Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина стало известно днём ранее. 42-летний чиновник был задержан в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в белорусскую столицу.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", совместно с председателем совета директоров банка и еще одним акционером передали взятку в 7 миллионов рублей управляющему регионального отделения Центробанка. В обмен на деньги они добивались отзыва решения по итогам инспекционной проверки банка, опасаясь, что выявленные нарушения могут привести к отзыву лицензии учреждения.

Ранее в рамках уголовного дела бывший управляющий отделением ЦБ был помещён под домашний арест, а экс-председатель совета директоров "Мордовпромстройбанка" взят под стражу. Третий обвиняемый находится под домашним арестом по другому уголовному делу.