Сын бывшего главы Мордовии задержан по делу о коррупции

Сын бывшего главы Мордовии и губернатора Самарской области Николая Меркушкина Алексей был задержан вечером в четверг в московскому аэропорту Шереметьево. Он подозревается в даче взятки. Перед задержанием бизнесмен пытался выехать через Минск в одну из стран Балтии, передаёт саранское издание "Столица С".

Меркушкин-младший — бывший заместитель председателя правительства Мордовии и бывший председатель совета директоров Мордовпромстройбанка. По версии следствия, в 2015 году он передал взятку в 7 миллионов рублей управляющему регионального отделения Центробанка, чтобы регулятор отозвал свои претензии к банку Меркушкина.

В конце апреля с открытым письмом к генеральному прокурору привлечь бизнесмена по этому делу обращался депутат Госдумы единоросс Александр Хинштейн. По его словам, ещё трое подозреваемых по этому делу дали признательные показания и указали на сына бывшего главы двух регионов как на организатора преступления, — сообщала редакция Идель.Реалии.

Одним из подозреваемых, предположительно, является бывший министр строительства Самарской области, бывший проректор МГУ Алексей Гришин. Он был задержан в Москве в августе 2020 года. Его и его отца называли близкими людьми к семье Меркушкиных, известно, что он уже признал вину по другому уголовному делу.