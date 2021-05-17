Генконсул США в Екатеринбурге покидает Россию

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает Россию. Об этом говорится в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

Ранее консульство перестало выдавать визы и оказывать услуги гражданам Соединённых Штатов из-за ограничений в количестве виз для американских дипломатов.

Сторроу возглавила генконсульство в Екатеринбурге в сентябре 2019 года.

С конца 2016 года Россия и США регулярно обмениваются требованиями по сокращению сотрудников дипмиссий. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен, до конфликта их можно было оформлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а потом – только в Москве. В апреле США объявили о высылке ещё 10 российских дипломатов, Москва ответила тем же.

14 мая Россия включила США в список недружественных государств. Помимо Соединённых Штатов в него включена Чехия.