Президент Владимир Путин назначил членом научного совета при Совете безопасности сотрудника ГРУ Александра Старунского. Как пишет "Медуза" (включена в реестр СМИ-иностранных агентов), Старунский - герой нескольких публикаций в американских СМИ и доклада эстонской разведки. В этих текстах говорится о связях Старунского с ГРУ и о его причастности к кампаниям по дезинформации, в том числе к распространению теорий заговора о коронавирусе.

Как рассказал источник издания, близкий к ФСБ, Старунский отвечает за "внешние операции России". Старунского американские СМИ связывают с сайтом inforos.ru, находящимся под контролем ГРУ. Впервые имя Старунского в связи с войсковой частью ГРУ 54777 и сайтом inforos.ru было упомянуто в статье The New York Times 28 июля 2020 года. Анонимные источники издания в американских спецслужбах назвали Дениса Тюрина и Александра Старунского "россиянами со связями в ГРУ", в задачи которых входило распространение дезинформации через сайты inforos.ru, infobrics.org и oneworld.press.

По версии NYT, дезинформация, созданная под контролем ГРУ, сначала размещается на этих сайтах, а затем ее перепечатывают более популярные западные ресурсы пророссийской направленности, например, globalresearch.ca.