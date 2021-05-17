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Членом научного совета Совбеза стал герой расследований о дезинформации

Комплекс зданий Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ между Хорошевским шоссе и улицей Гризодубовой. Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин назначил членом научного совета при Совете безопасности сотрудника ГРУ Александра Старунского. Как пишет "Медуза" (включена в реестр СМИ-иностранных агентов), Старунский - герой нескольких публикаций в американских СМИ и доклада эстонской разведки. В этих текстах говорится о связях Старунского с ГРУ и о его причастности к кампаниям по дезинформации, в том числе к распространению теорий заговора о коронавирусе.

Как рассказал источник издания, близкий к ФСБ, Старунский отвечает за "внешние операции России". Старунского американские СМИ связывают с сайтом inforos.ru, находящимся под контролем ГРУ. Впервые имя Старунского в связи с войсковой частью ГРУ 54777 и сайтом inforos.ru было упомянуто в статье The New York Times 28 июля 2020 года. Анонимные источники издания в американских спецслужбах назвали Дениса Тюрина и Александра Старунского "россиянами со связями в ГРУ", в задачи которых входило распространение дезинформации через сайты inforos.ru, infobrics.org и oneworld.press.

По версии NYT, дезинформация, созданная под контролем ГРУ, сначала размещается на этих сайтах, а затем ее перепечатывают более популярные западные ресурсы пророссийской направленности, например, globalresearch.ca.

  • О связи части 54777 ГРУ с агентством "Инфорос" писала в декабре 2018 года и The Washington Post. Этот центр, говорится в статье, работает в том числе через подставные организации, которые получают государственное финансирование на деятельность в сфере публичной дипломатии. В качестве таких организаций The Washington Post называет сайт inforos.ru и то, что в статье обозначено как Institute of the Russian Diaspora. Скорее всего, это автономная некоммерческая организация "Институт русского зарубежья", основанная в 2005-м Денисом Тюриным, Александром Старунским и Сергеем Канавским.
  • С мая по июль 2020 года связанные с ГРУ сайты опубликовали около 150 статей о пандемии коронавируса, в том числе о том, что вирус может быть биологическим оружием.

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