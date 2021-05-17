И снова НОД. Провокаторы на акции в защиту просвещения

Радио Свобода идентифицировало одного из провокаторов на акции в защиту просветительской деятельности, которая состоялась в воскресенье на ступенях главного здания МГУ в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Он оказался членом иркутского штаба "Национально-освободительного движения" Александром Доржиевичем Хоборковым.

Во время акции полиция задержала более 20 человек, в том числе депутата Мосгордумы Павла Тарасова – после того, как он попытался забрать микрофон у молодого человека, ранее выхватившего его из рук выступавшего перед собравшимися астрофизика Сергея Попова.

Как видно на видеозаписях акции, одним из самых активных провокаторов на встрече был мужчина азиатской внешности в голубой футболке. "Он устраивает драку, пытается куда-то прорваться", – комментировала происходившее ведущая прямой трансляции митинга на YouTube-канале "Активация".

"Ещё был немолодой, но очень крепкий чувак азиатского типа, целенаправленно перекрикивавший всех ораторов подряд. В синем поло. Стоявших рядом с ним он отталкивал, приговаривая: "Не толкайся!" Мне велел не тыкать в него телефоном и стал его отталкивать со словами: "Не трогай меня!" – рассказывает о провокаторе работавший на акции фотограф Артем Чернов. По словам Чернова, после задержания Павла Тарасова провокаторы выстроились в ряд и стали скандировать лозунги с оскорблениями Владимира Путина, а руководил ими человек с символикой КПРФ, тщательно скрывший свое лицо.

Артем Чернов поделился с читателями своего фейсбука кадром из видео, на котором хорошо видно лицо "азиата" в голубой футболке из видео "Активации":

Радио Свобода идентифицировало его как жителя Иркутска Александра Хоборкова. На официальном сайте НОД телефон Хоборкова указан как контактный номер штаба организации в Иркутске. В аккаунте Хоборкова в социальной сети "ВКонтакте" есть его фотография с флагом НОД (сохраненная копия), есть она и на сайте издаваемой движением газеты "Национальный курс", где тот ведет блог.

Как следует из профиля Хоборкова, он – военный пенсионер, служил в подводном флоте, в том числе на атомной подводной лодке "Подольск". По словам ведущей трансляции канала "Активация", во время акции у МГУ на руке у него были "наградные часы с гербом России".

"Национал-освободительное" движение было создано по инициативе депутата Госдумы Евгения Федорова, первые упоминания о нем в СМИ относятся к 2012 году. Организация активизировала свою деятельность после украинской "Революции достоинства" 2014 года. Участники НОД не раз были замечены в провокациях на акциях оппозиции, известны случаи, когда они координировали свои действия с полицейскими.

В марте в России были приняты поправки к законодательству, ограничивающие возможность просветительской деятельности. Их приняли вопреки возражениям большого числа учёных и общественных деятелей. Онлайн-петицию против нового регулирования подписали почти 250 тысяч человек.

Против выступили и три партии в Госдуме. Однако голосов одних только депутатов от "Единой России" оказалось достаточным для принятия. Поправки предусматривают запрет читать лекции и преподавать вне университетов и школ людям без опыта преподавания, лицам, включённым в список "иностранных агентов", должникам по налогам и штрафам. Лекторам для осуществления просветительской деятельности, согласно законопроекту, придётся заключать договоры с образовательными, научными или культурными учреждениями – тем не менее, подзаконные акты, которые конкретизируют эти ограничения и механизм контроля за их выполнением, были отправлены депутатами на доработку.