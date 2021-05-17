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И снова НОД. Провокаторы на акции в защиту просвещения

Александр Хоборков, коллаж фото: слева – газета НОД "Национальный курс", в центре – кадр из видеозаписи акции 16 мая у МГУ, справа – фотография из "ВКонтакте" Александра Хоборкова

Радио Свобода идентифицировало одного из провокаторов на акции в защиту просветительской деятельности, которая состоялась в воскресенье на ступенях главного здания МГУ в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Он оказался членом иркутского штаба "Национально-освободительного движения" Александром Доржиевичем Хоборковым.

Во время акции полиция задержала более 20 человек, в том числе депутата Мосгордумы Павла Тарасова – после того, как он попытался забрать микрофон у молодого человека, ранее выхватившего его из рук выступавшего перед собравшимися астрофизика Сергея Попова.

Как видно на видеозаписях акции, одним из самых активных провокаторов на встрече был мужчина азиатской внешности в голубой футболке. "Он устраивает драку, пытается куда-то прорваться", – комментировала происходившее ведущая прямой трансляции митинга на YouTube-канале "Активация".

"Ещё был немолодой, но очень крепкий чувак азиатского типа, целенаправленно перекрикивавший всех ораторов подряд. В синем поло. Стоявших рядом с ним он отталкивал, приговаривая: "Не толкайся!" Мне велел не тыкать в него телефоном и стал его отталкивать со словами: "Не трогай меня!" – рассказывает о провокаторе работавший на акции фотограф Артем Чернов. По словам Чернова, после задержания Павла Тарасова провокаторы выстроились в ряд и стали скандировать лозунги с оскорблениями Владимира Путина, а руководил ими человек с символикой КПРФ, тщательно скрывший свое лицо.

Артем Чернов поделился с читателями своего фейсбука кадром из видео, на котором хорошо видно лицо "азиата" в голубой футболке из видео "Активации":

Кадр из видео Артема Чернова
Кадр из видео Артема Чернова

Радио Свобода идентифицировало его как жителя Иркутска Александра Хоборкова. На официальном сайте НОД телефон Хоборкова указан как контактный номер штаба организации в Иркутске. В аккаунте Хоборкова в социальной сети "ВКонтакте" есть его фотография с флагом НОД (сохраненная копия), есть она и на сайте издаваемой движением газеты "Национальный курс", где тот ведет блог.

Александр Хоборков с флагом НОД (крайний слева)
Александр Хоборков с флагом НОД (крайний слева)

Как следует из профиля Хоборкова, он – военный пенсионер, служил в подводном флоте, в том числе на атомной подводной лодке "Подольск". По словам ведущей трансляции канала "Активация", во время акции у МГУ на руке у него были "наградные часы с гербом России".

"Национал-освободительное" движение было создано по инициативе депутата Госдумы Евгения Федорова, первые упоминания о нем в СМИ относятся к 2012 году. Организация активизировала свою деятельность после украинской "Революции достоинства" 2014 года. Участники НОД не раз были замечены в провокациях на акциях оппозиции, известны случаи, когда они координировали свои действия с полицейскими.

В марте в России были приняты поправки к законодательству, ограничивающие возможность просветительской деятельности. Их приняли вопреки возражениям большого числа учёных и общественных деятелей. Онлайн-петицию против нового регулирования подписали почти 250 тысяч человек.

Против выступили и три партии в Госдуме. Однако голосов одних только депутатов от "Единой России" оказалось достаточным для принятия. Поправки предусматривают запрет читать лекции и преподавать вне университетов и школ людям без опыта преподавания, лицам, включённым в список "иностранных агентов", должникам по налогам и штрафам. Лекторам для осуществления просветительской деятельности, согласно законопроекту, придётся заключать договоры с образовательными, научными или культурными учреждениями – тем не менее, подзаконные акты, которые конкретизируют эти ограничения и механизм контроля за их выполнением, были отправлены депутатами на доработку.

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