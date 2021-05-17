Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Россия - впереди: по инфляции и миллиардерам

Премьер Михаил Мишустин в Госдуме 12 мая 2021 г.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в заявил. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», – подчеркнул глава правительства. К чему приведут новые меры ценового госрегулирования в условиях растущих санкций? Доходы населения России падают, число миллиардеров растет, их состояние уже превышает 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире, сообщает газета The Financial Times . Насколько устойчива такая политики-экономическая система?

Обсуждают координатор проекта «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и финансовый аналитик Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 17 мая в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG