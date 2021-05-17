Россия - впереди: по инфляции и миллиардерам

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в заявил. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», – подчеркнул глава правительства. К чему приведут новые меры ценового госрегулирования в условиях растущих санкций? Доходы населения России падают, число миллиардеров растет, их состояние уже превышает 35% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это самая высокая концентрация богатства в мире, сообщает газета The Financial Times . Насколько устойчива такая политики-экономическая система?

Обсуждают координатор проекта «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и финансовый аналитик Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 17 мая в 19:05