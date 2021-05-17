"Под статью подведу". Увольнения за поддержку Навального

В московском метрополитене прошли массовые увольнения – уже несколько десятков человек, которых заподозрили в поддержке Алексея Навального, лишились своих мест. По некоторым данным, работу потеряли свыше 200 человек. Имена уволенных, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному".

Сотрудникам метрополитена предлагали уволиться по собственному желанию или "за прогул". Под увольнение попали даже те люди, которые находились на больничном, – в России это незаконно. Как пишут "Открытые медиа", некоторые работники узнавали в неформальной беседе с руководством, что увольнение связано с регистрацией на сайте Навального либо посещением митинга.

В четверг депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что, по имеющейся у него информации, руководство метрополитена предписало уволить до нескольких сотен сотрудников – либо упомянутых в базе сторонников Навального, либо чьи родственники были в этой базе. Он уточнил, впрочем, что это непроверенная информация.

Все проблемы в интернете

"Всё это происходило молниеносно и неожиданно", – вспоминает теперь уже бывший машинист электропоезда депо "Солнцево" Илья Прокофьев. 13 мая он вышел на смену после выходного. В электродепо после прохождения медицинской комиссии его уже ждали три руководителя и две сотрудницы отдела кадров, пригласив на беседу.

"Мы поднялись в отдел кадров сразу, мне и говорят: "Вы в курсе, что у вас 12-го числа была смена в 6:45 – маневры на "Рассказовке"?", – цитирует Илья Прокофьев начальство в разговоре с корреспондентом Радио Свобода. Машинисту огласили акт о прогуле, предложив альтернативу увольнению по статье – по соглашению сторон.

Перед таким выбором, по информации независимого профсоюза метрополитена, столкнулись десятки сотрудников метрополитена – пост об этом был впоследствии удален. Активисты предполагают, что "невозможно начальству сфабриковать такое количество нарушений без участия инженеров, операторов, мед. работников". Машинист Илья Прокофьев также предположил, что к его "прогулу" приложили руку "и нормировщики, и нарядчики, и инженер по эксплуатации":

– Меня каждую смену фотографировали, я предоставил им фотографию смены, где я вписан, распечатку на принтере о выходном дне. Они переделали ее на свой лад, то есть на коленке состряпали новую распечатку и поменяли данные. Но не догадались за собой подчистить, например, в книге заступлений поменять фамилии. То есть если пройдёт какая-то проверка или судебное разбирательство прокуратуры, трудовой инспекции – это мне доказать нетрудно. Но моя самая главная ошибка в том, что все-таки под таким давлением я подписал увольнение по соглашению сторон. Но мы, машинисты, сейчас в группе электродепо объединились. У каждого разные ситуации: у кого-то просто безоговорочно люди отрабатывают, и приходит расчёт тем же днём. Это нонсенс! А как поговаривают начальники, даже не скрывая - "спустилась" бумага свыше о том, что есть такие лица, которые поддерживают Алексея Навального и его оппозицию. Все просто в шоке – кто-то лишь по ссылке перешел, где-то кто-то комментарий оставил, где-то кто-то лайк поставил. Этих людей дали команду просто уволить до 14 мая. Говорят, что это не окончательные репрессии, а будут еще искать, еще будут увольнять.

Говорят, что это не окончательные репрессии, а будут еще искать, еще будут увольнять

– Вас тоже уволили в один день?

– Да, 13-м числом меня и уволили, то есть уже автоматически. Даже если человек ничего не подписывает, его всё равно рассчитывают. Даже людям на больничном приходит расчёт! Хотя рьяных каких-то высказываний, призывов к кому-то, к чему-то у нас ни у кого не было. Для нас это такой удар! Мы растеряны были, во-первых, и не знаем, что делать, ищем помощи. Профсоюз метрополитена нам помогает сейчас активно, собираемся подавать коллективный иск.

– Вы в иске тоже будете участвовать?

– Да, все доказательства – аудиозаписи, видеозаписи, подложные акты, фотографии – у меня есть. Просто, наверное, морально нас продавили, но доказать это реально. Я считаю, что правда будет за нами, сделаем все, что в наших силах.

– Каким образом вас эта чистка кадров задела? Как вы в этих списках неблагонадёжных оказались?

– Единственное, где я был зарегистрирован – это "Умное голосование". Не представляю, как такое могло повлиять, ведь сообщали об утечке с сайта "Свободу Навальному". Но, как они, начальство, говорят, достанется тем, кто что-то где-то репостнул, где-то что-то лайкнул, даже если родственники где-то зарегистрировались – тоже. Женщина в депо работала. У нее дети где-то зарегистрировались – женщину уволили так же, 13-м числом.

– Каким образом вам дали понять, что вы пострадали именно из-за гражданской позиции?

– В нашей беседе коллега прислал запись, и на диктофоне прекрасно слышно, что инструктор обронил фразу вроде "сдавайте удостоверение, все документы, идите в интернет, и дальше ищите, в чем проблема". Он апеллировал именно интернетом, что проблема где-то в Интернете. Совместили все наши проблемы с другими машинистами из других депо, и стало понятно, в чём проблема. Ну, не бывает же такого – 40 увольнений разом, а по спискам вообще более 500 по всему метрополитену, надо просто убрать. Ну, неспроста.

Расчёт вслед за больничным

Независимый профсоюз метрополитена пока продолжает обработку жалоб, индивидуально выясняя причины и обстоятельства увольнения. В профсоюзе уточнили, что считают "нецелесообразным излишнюю политизацию этого вопроса". Уволенному машинисту электродепо "Митино" Николаю Тимофееву никто из руководства не намекал на излишнюю поддержку Навального и его проектов. При этом о своём увольнении он узнал 12 мая смской от банка о поступившем расчёте и письмом от Госуслуг с предложением подать заявление на пособие по безработице, либо встать на биржу труда. За пару часов до этого Тифомеев получил больничный лист. А утром состоялся не самый приятный диалог с начальством:

– В день, когда я был уволен, руководство депо попыталось препятствовать моему заступлению на смену: я должен был получить маршрутный лист и пройти медицинский осмотр. Маршрутного листа у оператора не оказалось. Я все-таки пошел заступать и проходить медицинский осмотр, но осмотр я не прошел, так как из-за нервов у меня поднялось давление и пульс. Я был отстранен от работы в этот день. И уже с направлением я поднялся к начальнику депо Кукину Сергею Александровичу. В ходе беседы мне был задан вопрос – почему я отсутствовал на рабочем месте с 8:30 до 9:15? Я ему задал встречный вопрос – на каком основании он изъял мой маршрутный лист и препятствовал моему заступлению на смену в установленном порядке? На что он ответил, что он мне не препятствовал, а вызвал меня на собеседование. Я ему сказал, что на собеседование машиниста вызываются уведомлением в установленный срок. После этого он заявил, что разговор окончен, и я могу быть свободен.

На каком основании я был уволен – я не понимаю

Я поехал с направлением в терапевтический пункт "Лихоборы", где прошел повторное медицинское освидетельствование и получил направление в больницу по месту жительства, где взял больничный лист. И буквально через пару часов, после того как я вернулся домой, мне пришел расчет на карту, а еще через пару часов забавное уведомление из Госуслуг – мне предложили написать заявление о получении пособия по безработице или постановки на учет на биржу труда. Никаких оснований, никаких поводов, никаких объяснений за этот день я не получал. Больше никто мне не звонил, никто не предупреждал, никто ничего не говорил. На каком основании я был уволен – я не понимаю. Как это все, вообще, произошло, мне тем более непонятно. В любом случае, я намерен свои права в суде отстаивать и надеюсь на то, что справедливость восторжествует, и я буду восстановлен, – говорит Тимофеев.

За пару дней до увольнения машиниста вызывал к себе начальник депо, который предложил Тимофееву либо уволиться по собственному желанию, либо быть уволенным по статье:

Он сказал, что "если не хочешь по-хорошему, найду, за что уволить. Если хочешь по статье – под статью подведу"

– Он сказал, что "если не хочешь по-хорошему, найду, за что уволить. Если хочешь по статье – под статью подведу", – вспоминает машинист. – Если касаться оппозиционных движений, оппозиционных сайтов, я считаю, что это моя политическая точка зрения, которая Конституцией защищена, то есть я имею право иметь политическую точку зрения. Я ее никому не навязываю, она моя личная. И как-то влиять на мою работу она вообще не должна. Если меня уволили на основании того, что у меня политическая точка зрения не совпадает с точкой зрения моего руководства, я не считаю, что это законное основание для увольнения с работы человека за прогул в то время, когда он находится на больничном листе. Я считаю, что это абсолютно незаконно, это просто полный беспредел.

Даже если это и связано с Навальным, я не считаю, что это причина увольнения, что политическая точка зрения человека, гражданина, может быть основанием для увольнения с работы. Если это так, то у меня просто нет слов! - рассказывает экс-сотрудник Московского метрополитена Николай Трофимов.

Сотрудники госпредприятий, чьи персональные данные оказались в слитой базе сторонников Навального, ещё в апреле жаловались на угрозы потерей работы либо реальные увольнения, как это произошло с Яной Холодовой, ведущим инженером-технологом предприятия Мосгортранс. Признанное иностранным агентом издание "Медуза" обнаружило, что к утечке данных причастен программист из Самары, связанный с администрацией президента и его управделами.