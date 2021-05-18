Кадыров назвался "проектом" Путина и угрожал убить за комментарий

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя "проектом" и "пехотинцем" Владимира Путина и заявил, что "с гордостью" выполняет возложенные на него обязанности. Об этом Кадыров рассказал во время прямого эфира в инстаграме. "Моя вера призывает служить такому руководителю. Если тебе разрешают строить мечети и изучать свою религию, то ты обязан защищать это государство и президента", - цитирует Кадырова "Грозный-Информ".

Глава Чечни постоянно говорит о своей верности России и лично президенту и уже не в первый раз называет себя «пехотинцем» Владимира Путина. В июле прошлого года после присвоения ему звания генерал-майора Кадыров заявил, что всегда говорил, что является верным пехотинцем президента России и "готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте".

Летом прошлого года Кадыров предложил сделать Владимира Путина "пожизненным президентом" России.

Во время эфира Кадыров также обратил внимание на комментарий одного из пользователей, который назвал его шайтаном. Глава Чечни пригрозил уничтожить его. "Я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: „Если я умру, помогите моей семье“. Кадырова попросил пользователя прислать свои контакты: "Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - заявил Кадыров.