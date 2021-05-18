Илья Яшин заявил об участии в довыборах в Мосгордуму

Оппозиционный политик Илья Яшин заявил об участии в довыборах в Московскую городскую думу на участке, где умер депутат. Он планирует зарегистрироваться как независимый кандидат, собрав чуть больше пяти тысяч подписей. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Выборы пройдут в сентябре этого года, одновременно с выборами в Госдуму. Яшин заявил, что хочет работать в городском парламенте, и считает, что последовательно идёт к этой цели.

В 2017 году оппозиционер был избран муниципальным депутатом Красносельского района в центре Москвы, после чего избран председателем совета депутатов. “В моем багаже — четыре года работы на муниципальном уровне, — пишет он. — Я хорошо понимаю, как работает городская система и какие законы нужны, чтобы сделать жизнь людей лучше”.

Избираться в городской парламент он планирует по 37 одномандатному округу. В нём проживают чуть больше 170 тысяч человек, в него входят престижные Академический, Гагаринский и Ломоносовский московские районы.

"Избиратели в 37-м округе умные и свободолюбивые; избрать здесь представителя "Единой России" практически невозможно", — считает Яшин. До августа 2020 года район представлял депутат от КПРФ, актёр Николай Губенко. Теперь партия выдвинет на нём на выборах руководителя московского комсомола 22-летнюю Дарью Багину.