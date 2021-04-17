Илья Яшин: "С помощью "Умного голосования" у нас есть все шансы лишить "Единую Россию" большинства в Госдуме".

Марина Литвинович: "Шансов вытащить из тюрьмы Навального почти нет".

Лев Шлосберг: "Путин не начнет войну, которую он проиграет".

События последних месяцев свидетельствуют о том, что предстоящие выборы в Госдуму – главный проект года для Кремля. Цель президента России и его окружения - удержать власть на фоне падения рейтингов и резкого обнищания населения. Отсюда и угроза новой войны в Донбассе, посадка Навального и зачистка политического и информационного поля, где нет места альтернативному мнению.

Правозащитник Марина Литвинович, политики Лев Шлосберг и Илья Яшин – о своих политических амбициях в год выборов в Государственную Думу РФ.

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