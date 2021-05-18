Депутат Госдумы объяснил дома чиновников за границей распадом СССР

Государственная дума России не стала вносить изменения в закон о владении чиновниками недвижимости за границей из-за того, что большинство таких объектов находится в странах, входивших в состав СССР. Такое заявление сделал депутат от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников - сообщает "Интерфакс".

По словам Крашенинникова, большинство недвижимости чиновников за рубежом находится "в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании". "Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны" - заявил депутат.

Как связаны объекты недвижимости за границей и распад СССР, Крашенинников не уточнил. Он также не сказал, в каких именно странах больше всего такой недвижимости. В СНГ, кроме России, входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

Депутат также заявил, что в России действует "достаточно чёткое антикоррупционное законодательство". По его словам, все чиновники и кандидаты в депутаты должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. "Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство." - уточнил Крашенинников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокопоставленным чиновникам запрещается иметь за границей любую недвижимость. Это также касается Чехии и США, которые были внесены в список недружественных России стран. Песков заявил, что "если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники".

При этом в законодательстве такого запрета нет (в отличие от запрета на вид на жительство за рубежом и двойное гражданство). Возможность запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью обсуждалась в прошлом году при принятии поправок к конституции России, однако депутаты такой запрет не поддержали.

В 2019 году проект "Декларатор" опубликовал карту недвижимости российских чиновников в разных странах мира. Согласно данным проекта, российские должностные лица указали в своих декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах.