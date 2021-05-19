Суд в Москве обязал оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова выплатить бизнесмену Евгению Пригожину по 30 000 рублей компенсации морального вреда. Пригожин, которого называют поваром Путина, требовал от ответчиков по пять миллионов рублей.

Как рассказал "Открытым медиа" Милов, суд также постновил в течение 10 дней удалить порочащие Пригожина сведения в роликах Милова на канале "Навальный Live". За каждый день просрочки он установил штраф в одну тысячу рублей. Милов, по его словам, удалять ничего не собирается, так как физически не имеет доступа к ютьюб -каналу.

Иск Пригожина касался эфира "Навальный Live" в октябре, в котором Милов отозвался о бизнесмене как об "уроде" и "мрази". Бизнесмен такие заявления счёл оскорбительными и порочащими его деловую репутацию и потребовал их опровергнуть, а также заплатить ему в качестве моральной компенсации 10 миллионов рублей. Суд требования предпринимателя удовлетворил, но снизил их в 167 раз.

В конце 2020 года совокупный размер исков Евгения Пригожина к Алексею Навальному составил 77 миллионов рублей. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе группы компаний "Конкорд", принадлежащих бизнесмену. В сообщении отмечалось, что Пригожин собирается подать против оппозиционера еще как минимум шесть исковых заявлений.