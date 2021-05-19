Дума запретила собирать данные о сотрудниках силовых органов и судьях

Госдума приняла законопроекты, запрещающие сбор персональных данных сотрудников правоохранительных органов и судей, если это связано с их работой. Кроме того, максимальный штраф за распространение таких сведений увеличен в 40 раз, а действие статьи Уголовного кодекса о разглашении данных расширено. Тексты выложены на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас раскрытие информации о сотрудниках силовых органов и судей наказывается штрафом до тысячи рублей для граждан и до пяти тысяч – для должностных лиц. Максимальный штраф гражданам увеличен до 10 тысяч, для должностных лиц – до пятидесяти, вводится отдельное наказание для юридических лиц – штраф до 200 тысяч рублей.

Принятые поправки в Уголовный кодекс разрешают обвинять в разглашении таких сведений не только в случае, если это может помешать их работе, как это предусмотрено законом сейчас. Должностные лица, получившие данные о сотрудниках и членах их семей, и передавшие их на сторону, могут арестовываться на срок до четырёх месяцев, если их действия не попадают под статью о разглашении гостайны.

Новые законы, в частности, могут усложнить работу авторов расследований о событиях, в которых принимали участия сотрудники правоохранительных органов. Например, документ ставит под угрозу уголовного преследования источники журналистов, имеющие данные о полицейских, сотрудниках спецслужб и судьях.