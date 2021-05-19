ЕС откроет границы для полностью вакцинированных туристов  

Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса. Такое решение в среду утвердили послы 27 стран ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Соответствующий список стран, жители которых смогут посетить Евросоюз, будет подготовлен в течение недели. Уже известно, что в него войдут Великобритания и ряд других государств. Среди них будут и те страны, граждан которых пустят в ЕС независимо от того, сделали ли они прививку. Речь идёт о семи странах, среди которых – Австралия, Израиль и Сингапур.

Главным критерием при отборе станет показатель заболеваемости: в соответствующей стране должно быть не более 25 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек за предшествовавшие 14 дней.

В то же время есть и другое важное требование: туристам, от которых на границе ЕС потребуют показать "паспорта вакцинированных", необходимо будет доказать, что они сделали прививку именно той вакциной, которая получила одобрение со стороны европейского регулятора. К этим препаратам не относится российский "Спутник V": он до сих пор находится на стадии проверки в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

В ответ на запрос DW Минздрав ФРГ сообщал, что ситуация с допуском "Спутника" "по-прежнему без изменений", поскольку, по данным ведомства, российская сторона до сих пор не представила необходимых документов. Аналогичные претензии ранее предъявлял к "Спутнику" и бразильский регулятор, который назвал разработку института Гамалеи "небезопасной" и в итоге отказался регистрировать российский препарат.

Ранее международная группа специалистов в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, усомнилась в безопасности и эффективности "Спутника". До этого те же авторы на страницах Lancet выступили с жёсткой критикой результатов, полученных на первых двух этапах испытаний "Спутника": учёные заподозрили откровенную фальсификацию.

К настоящему моменту EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.