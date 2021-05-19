Жительница Чечни сообщила, что её сына месяц удерживают в полиции

Жителя чеченского села Комсомольское Акрамана Татаева почти месяц удерживают в отделе полиции после того, как его схватили неизвестные. Ему не предъявляли каких-либо обвинений и не арестовывали. Об этом сообщает правозащитный "Мемориал" (организация внесена российскими властями в список "иностранных агентов", в "Мемориале" оспаривают это решение) со ссылкой на мать Акрамана Марем Саламову.

По информации правозащитников, 23 апреля Татаев приехал вместе со своей беременной женой Сумаей в районную больницу. Он должен был ждать её у входа, однако, когда она вышла, его не было на месте. Жена Татаева позвонила ему. Он ответил, что находится "в машине и скоро выйдет". При этом, в больницу супруги добирались на общественном транспорте.

После этого к Сумае подошли двое неизвестных в гражданской одежде. Они потребовали от неё не поднимать панику и сесть с ними в автомобиль. Сумая заплакала, тогда неизвестные потребовали от Татаева, чтобы он успокоил супругу и передал им её телефон. Сумая возразила, сославшись на то, что в телефоне хранятся личные фото. За это неизвестные начали хватать её за руки и тащить к машине. Татаев требовал не трогать его жену и якобы в гневе разбил свой телефон. На что один из похитителей заявил: "Вот это ты очень хорошо сделал!" После чего Татаева кинули в автомобиль и увезли.

29 апреля родственников Татаева вызвали в отдел полиции. Там его избитым увидел младший брат Шамиль. Еще через день в полицию приехала Сумая. В отделе она встретила неизвестных, которые похитили её мужа. Супругу Татаева опросили полицейские. Сумае показали снимок двух мужчин в камуфляжной одежде, который, якобы нашли в телефоне её мужа. На фотографии, по словам полицейских, были запечатлены сотрудники правоохранительных органов. В полиции Сумае заявили, что её супругу ничего не вменяется и его отпустят к празднику Ураза Байрам - 13 мая.

12 мая Сумая вновь пришла в полицию, где увиделась с мужем. Она утверждает, что её супруг был "истощен, бледен, испуган, не реагировал на просьбы поговорить с ней". По словам жены Татаева, замначальника отдела полиции Умар Джабраилов заявил, что её с мужем нужно расстрелять. Он вёл себя грубо, оскорблял и требовал сообщить, как фотографии сотрудников правоохранительных органов появились в телефоне её супруга.

"Мемориал" направил заявления в прокуратуру Чечни, а также региональные управления Следственного комитета и МВД.