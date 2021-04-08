Бывшего модератора телеграм-канала 1ADAT признали политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны) признал политическим заключённым бывшего модератора чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, похищенного в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра

"У нас есть все основания утверждать, что после похищения его доставили в Чечню, где принудительно удерживали и подвергали унижающему человеческое достоинство обращению." - сообщается на сайте "Мемориала". Правозащитники считают, что к похищению и лишению свободы Тепсуркаева причастны правоохранительные органы Чеченской Республики. В "Мемориале" заявляют, что история бывшего модератора 1ADAT "укладывается в кампанию "охоты" чеченских властей на инакомыслящих".

По мнению правозащитников, преследование Тепсуркаева направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти, нарушает его право на личную свободу и безопасность, а также на свободу выражения мнения, в том числе по общественно-политическим вопросам. "Мемориал" требует установить местонахождение похищенного, расследовать пытки над ним и наказать причастных к этому преступлению.