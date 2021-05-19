Андрей Шмаров ушел с должности главного редактора "Ведомостей" 

Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей". Об этом сообщается на сайте газеты. Как утверждается, расторжение договора произошло по согласию сторон. Освободившуюся вакансию временно займет Ирина Казьмина, ранее работавшая в должности замглавы издания.
Председатель совета директоров компании-владельца "Бизнес Ньюс Медиа" Иван Еремин пожелал Шмарову "удачи в дальнейших начинаниях" и пообещал, что "Ведомости" будут "придерживаться вектора качественной деловой журналистики".
Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора газеты в апреле 2020 года. Это произошло после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. Вскоре в редакции возник кризис: коллектив обвинил Шмарова в цензуре из-за регулярных правок, которые он вносил в материалы.
В знак протеста из "Ведомостей" ушли многие журналисты, которые затем создали издание VTimes. На прошлой неделе российские власти объявили его "иностранным агентом".
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