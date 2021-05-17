Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока – 2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Строительство приостанавливалось в начале мая на время рассмотрения иска экологов. Они утверждают, что трубопровод, выстроенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря и оказывает негативное влияние на гнездовых птиц.

Федеральное ведомство провело проверку и постановило, что строительство не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду.