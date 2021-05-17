Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока – 2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Строительство приостанавливалось в начале мая на время рассмотрения иска экологов. Они утверждают, что трубопровод, выстроенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря и оказывает негативное влияние на гнездовых птиц.
Федеральное ведомство провело проверку и постановило, что строительство не окажет неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
- Строительство "Северного потока – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.