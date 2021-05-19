В Рейкьявике проходит встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена

В Рейкьявике прходит первая встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Информагентства передали некоторые заявления министров. Блинкен, в частности, повторил ранее неоднократно высказанную позицию нынешней американской администрации о том, что Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. По его словам, "не секрет, что позиции стран расходятся, но по многим направлениям их интересы перескаются". "Если же Россия будет действовать против нас и наших партнёров агрессивно, мы будем вынуждены ответить", - сказал Блинкен.

Сергей Лавров, в свою очередь, также заявил, что Россия и США должны сотрудничать по темам, где интересы двух стран совпадают. Лавров подчеркнул, что Россия готова обсуждать с США любые вопросы на взаимоуважительной основе и с "фактами на столе". По словам российского министра, он рассчитывает обсудить с Блинкеном Иран, Северную Корею, Афганистан и то, как дальше развивать двусторонние отношения.

Переговоры проходят на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений. В апреле США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. Москва позднее ответила зеркально. 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, в который вошли Соединённые Штаты.

В Исландии на этой неделе организованы консультации глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Арктического совета.