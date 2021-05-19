Радио Свобода обратилось с иском в ЕСПЧ против властей России

ООО "РСЕ/РС", представляющее в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Причиной стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ-иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, и, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
14 мая представители Службы судебных приставов вручили в Московском бюро медиакорпорации уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям. В тот же день были заблокированы банковские счета ООО "РСЕ/РС". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых жёстких правил маркировки журналистских публикаций.
Общая сумма штрафов по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 80 миллионов рублей. Медиакорпорация обжалует наложение всех штрафов в устновленном законом порядке, однако суды отклонили уже более 140 поданных ООО "РСЕ/РС" апелляций.
В случае, если штрафы не будут выплачены, власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории России, а администрация ООО подвергается риску уголовного преследования. В связи с этим иск в ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как "задержка может привести к необратимым последствиям".
Согласно позиции медиакорпорации, такое применение законодательства о "СМИ-иностранных агентах" нарушает 10-ю статью Конвенции о правах, гарантирующую право каждого человека свободно выражать своё мнениё, а также распространять информацию и идеи без какого-либо ограничения. В жалобе отмечается: в случае, если практика российских властей не будет оценена Европейским судом, она может применяться и к другим немногочисленным независимым СМИ, работающим на российском рынке.
- В мае Министерство юстиции России внесло в список "СМИ-иностранных агентов" сайт Meduza.io и деловое СМИ VTimes. "Медуза" пытается оспорить решение в судебном порядке, отмечая, что применение закона разрушает коммерческую бизнес-модель СМИ и ставит его на грань закрытия.
- Русскоязычные проекты РСЕ/РС, включая Русскую службу, её региональные сайты, а также телеканал Настоящее Время, внесены в список иностранных агентов в конце 2017 года. Медиакорпорация, считая это решение несправедливым и юридически спорным, тем не менее соблюдала нормы российского законодательства, однако отказывается выполнять новые требования о маркировке публикаций, расценивая их как попытку прямого вмешательства в редакционную политику и политической цензуры.
- Ранее президент РСЕ/РС Джейми Флай заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работать в России. "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи", – подчеркнул Флай. – Мы продолжим противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".
- В апреле ЕСПЧ отклонил ходатайство ООО "РСЕ/РС" принять обеспечительные меры, предусматривающие мораторий на исполнение российских судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации. Вместо этого ЕСПЧ предложил ООО "РСЕ/РС" направить иск против действий российских властей.
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