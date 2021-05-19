Радио Свобода обратилось с иском в ЕСПЧ против властей России

ООО "РСЕ/РС", представляющее в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генеральный директор Андрей Шарый обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Причиной стало использование российскими властями законов о так называемых СМИ-иностранных агентах. Истцы уверены, что применение этого законодательства, и, в частности, практика взимания штрафов за неисполнение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистского контента, нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

14 мая представители Службы судебных приставов вручили в Московском бюро медиакорпорации уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям. В тот же день были заблокированы банковские счета ООО "РСЕ/РС". В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых жёстких правил маркировки журналистских публикаций.

Общая сумма штрафов по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 80 миллионов рублей. Медиакорпорация обжалует наложение всех штрафов в устновленном законом порядке, однако суды отклонили уже более 140 поданных ООО "РСЕ/РС" апелляций.

В случае, если штрафы не будут выплачены, власти угрожают заблокировать доступ к сайтам медиакорпорации на территории России, а администрация ООО подвергается риску уголовного преследования. В связи с этим иск в ЕСПЧ содержит просьбу рассмотреть дело в приоритетном порядке, так как "задержка может привести к необратимым последствиям".

Согласно позиции медиакорпорации, такое применение законодательства о "СМИ-иностранных агентах" нарушает 10-ю статью Конвенции о правах, гарантирующую право каждого человека свободно выражать своё мнениё, а также распространять информацию и идеи без какого-либо ограничения. В жалобе отмечается: в случае, если практика российских властей не будет оценена Европейским судом, она может применяться и к другим немногочисленным независимым СМИ, работающим на российском рынке.