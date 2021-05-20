Глава ФСИН: здоровье Навального более-менее восстановилось

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, здоровье Алексея Навального, державшего голодовку в колонии, восстановилось. В настоящее время он весит 82 килограмма, нормально питается и имеет возможность общаться с семьёй.

"Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели, как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях", - цитирует слова Калашникова ТАСС.

Накануне адвокат оппозиционера Вадим Кобзев рассказал, что 18 мая навещал Навального в колонии в городе Покров Владимирской области. По его словам, оппозиционер чувствует себя нормально.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. 31 марта Навальный объявил голодовку, которую держал более трёх недель. Он требовал допустить к нему независимых врачей в связи с жалобами на боли в спине и ногах. За время голодовки Навальный похудел до 72 килограммов.

С призывом оказать Навальному медицинскую помощь выступили правозащитники, власти ряда стран, нобелевские лауреаты и мировые знаменитости. В его поддержку в десятках городов России и мира прошли акции протеста, в России они закончились задержаниями тысяч человек.