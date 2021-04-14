"Они хотят его смерти". Блогеры о голодовке Навального

Алексей Навальный в колонии продолжает конфликтовать с администрацией, которая применяет к нему репрессивные меры. На днях стало известно, что он подал в суд на руководство колонии за отказ выдать ему книги, которые он привез с собой, в том числе Коран. Книги удерживают под предлогом "проверки на экстремизм", а пока Навальному посоветовали побольше смотреть телевизор.

Многие ждали реакции Рамзана Кадырова.

Алексей Шляпужников

Ну вообще, негоже правоверному, который начал поститься еще до начала рамадана (вчера начался) отказывать в чтении сур Корана.

Позор администрации зиндана!

Прямо сейчас на защиту Навального должен встать неформальный лидер российских мусульман Рамзан Кадыров. Или даже лично передать сидельцу Коран и Сунну Пророка.

Андрей Чегодаев

Воображение рисует фантастическую картину: за Навального в инсте вступаются лично Рамзан Кадыров и Магомед Даудов, еще один гневный пост пишет Хабиб Нурмагомедов, а по итогу руководство ИК-2 и УФСИН приносит на камеру публичные извинения и говорит, что их не так поняли)

Реакция действительно не заставила себя ждать: Рамзан Кадыров назвал Алексея Навального "исламофобом", а его требование – "провокацией"​.

Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?

Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман.

И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе.

От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!

Если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает Ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь), то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками.

Пост Кадырова вызвал споры о том, можно ли немусульманам читать Коран.

Алексей Медведев

Рамзан Кадыров: "Не такой он человек, чтобы позволять ему делать с Кораном, что вздумается".

То есть "читать". Коран нельзя читать! По-моему, это богохульство. Я мог бы написать много гневных слов про человека, который это сказал. Но я призываю всех друзей-мусульман и немусульман понять одно – Коран уже нельзя читать? Вы согласны с этим? Протестуйте, если вы люди, а не свиньи. Пишите Кадырову, что он неправ, что он вас не представляет. И Библию нельзя читать. И конституцию. Давайте что-то сделаем. Если Алексей не будет освобождён и Путин не будет отправлен в отставку, мы в новом средневековье, куда более мрачном, чем раньше

Александр Архангельский

Требование Кадырова Р. А. к заключенным владимирской колонии не давать Навальному А. А. священную книгу Коран, потому что он нехороший человек – новое слово в исламском богословии. Раньше считалось, что слово Пророка адресовано всем. Особенно когда речь идет о переводе на русский.

"Текст вопроса: Может ли человек другой веры читать Коран, не оскорбит ли это мусульман?

Ответ:

Конечно же мы приветствуем чтение Корана не мусульманами. Более того, мы раздаем миллионами тиражи перевода Корана. ...

Если вы читаете перевод, то вам не нужны никакие условие для этого. Это так называемые переводы не являются Кораном и поэтому его можно читать как угодно.

А вот если вы читаете в оригинале на арабском, то вам надо соблюдать условия:

Вы должны совершить омовение, не надо ставить между ног".

Источник: www.священный-коран рф

Михаил Крутихин

В связи с тем, что Алексей Навальный в заточении не может получить для изучения Коран, мне стали задавать вопросы о священной для мусульман книге.

1. Пророк действительно оговорил особо, что Коран – только на арабском. Переводы недействительны. Недействительны, кстати, и толкования, хотя исламское богословие нарушало и нарушает этот запрет на каждом шагу. Позвольте процитировать:

Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: "Это от Аллаха", – чтобы купить за это небольшую цену! Горе же им за то, что написали их руки, и горе им за то, что они приобретают! (2:79)

А среди них есть такие, которые своими языками искривляют писание, чтобы вы сочли это писанием, хотя оно и не писание, и говорят: "Это – от Аллаха", а это – не от Аллаха, и говорят они на Аллаха ложь, зная это. (3:78)

2. Читаю "Трактат о предписаниях" Хомейни. Он пишет, что нельзя давать Коран в руки немусульманам. Надо постараться изъять священную книгу из рук нечистых.

3. Единственный достоверный текст Корана на русском языке – научный перевод-подстрочник Игнатия Юлиановича Крачковского (хотя в сетевых версиях я встречал существенные искажения и его текста). Все остальные – полное [дерьмо]. В них в скобочках и без скобочек идёт в изобилии отсебятина, полностью искажающая смысл арабского текста. См. цитату в пункте 1.

Но суть этой истории – вовсе не в Коране, а в том, что Навальному не дают читать собственные книги, напоминает Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК (организация, признанная властями иностранным агентом. – Ред.)

Между тем оппозиционер голодает уже две недели. Юлия Навальная, которой удалось повидать мужа, рассказала, что он похудел до 76 кг и с трудом говорит.

Кирилл Шулика

Удивительно, конечно, как не только Навальному, но и его жене хватает сил что-то писать.

Причем, пишут они удивительно спокойно, без всяких истерик, в отличие от целой армии сетевых всепропальщиков.

А еще вот интересно теперь послушать морось, которая писала, что жена Навального сбежала в Германию, они в разводе или не в разводе и Юлия в политике займет место мужа. Вот вообразите, насколько зачуханные персонажи сидят и складывают на эту тему буковки в слова.

Остап Кармоди

Все, наверное, уже видели пост Юлии Навальной в инстаграме. С ситуацией всё в общем ясно – Навального фактически убивают. Но я думаю о другом – она держится молодцом, но как, наверное, она сейчас внутренне проклинает себя за то, что не уговорила его не возвращаться.

Они оба поразительные люди. До эпизода с расследованием собственного убийства и возвращением я относился к Алексею скептически, а о Юлии вообще не задумывался. Но теперь я не могу не видеть, что оба герои. Удачи им. Пусть система ими подавится.

При этом Юлию Навальную пригрозили поставить на профилактический учет в полиции как "склонную к совершению административных правонарушений".

Кирилл Шулика

Понятно, что это мелкая пакость, на которую не стоит реагировать. Но надо понимать, что семейных тиранов, которые жен бьют, на такой учет не ставят, поэтому участковый и не приходит в такие квартиры спросить, как дела. К Навальной же будет приходить, а потом заполнять отчет для начальства.

Я лайфхак даю. А еще можно позвонить в дверь и убежать. Пакость примерно такого же уровня, но ресурсов требует меньше.

О свидании с Алексеем рассказала в фейсбуке и мать Навального – ее аккаунт Liudmila Navalnaya сейчас недоступен (многие предполагают, что он мог быть заблокирован после атаки со стороны ботов), однако пост, который она опубликовала, успел распространиться по сети.

Видела сегодня сына. “Врачи”, которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно.

Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все также бодро, но тихо.

Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он конечно,старается не показывать.

И если бы он сейчас выглядел, как на первом снимке из Шарите, я бы сочла это за счастье.

И это не только из-за голодовки.

Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, что бы это понять

Алексей в очень большой опасности.

А требует он всего лишь пропустить к нему

Врача. Результаты лечения врачами фсин я сегодня увидела.

Врачи ФСИН по-прежнему называют состояние Навального "удовлетворительным".

Даниил Лурье

Когда ФСИН пишет, что Навальному провели "клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез", она брешет хотя бы потому, что анализ на тубик зреет полтора месяца. Это знает каждый, кому после воспаления легких писали "исключить туберкулез".

Олег Пшеничный

Для них отдельное удовольствие – показать через стекло жене и матери слабеющего, страдающего мужа и сына, а потом сказать: "А врача не пустим! Не санаторий!" и насладиться реакцией.

Евгения Альбац

Они Алёшу убивают, а мы продолжаем заниматься своими делами, а он уже с трудом говорит и требует разрешённого ему законом врача, которому можно доверять. А мы ничего не можем сделать, чтобы его спасти. Потому что не делаем

Илья Яшин

А где Рошаль? Он ведь так рвался помочь Алексею, пока Алексей был в коме. Сейчас самое время применить свое имя для пользы человека.

Напомню, Навальный всего лишь требует осмотр и помощь врача

Ксения Ларина

Ведь все же следят за новостями про Алексея Навального. Мы смотрим, читаем, возмущаемся, переживаем. Что делать, не знает никто.

Что делать.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник записал обращение.

Максим Резник

Обращаюсь к петербургским деятелям культуры с надеждой, что они возвысят свой голос в защиту жизни и свободы Алексея Навального. Не молчите! #СвободуНавальному

Открытое письмо патриарху Кириллу опубликовала в фейсбуке правозащитница ​Зоя Светова:

Это конечно, будет пост отчаяния. Уже слышу, как шепчут: "эта городская сумасшедшая опять пишет открытые письма". Пусть.

Все прочитали впечатления мамы Людмилы Ивановны Навальной и Юлии Навальной после свидания в Покрове.

Было уже несколько писем правозащитников, врачей.

Скажете, письма – пустое? Может быть.

Понятно, что власть и ФСИН не хотят выполнять его просьбу. Воспринимая любую голодовку, как шантаж.

Хотят ли они его смерти? Получается, что хотят.

И получается, что теперь у нас на глазах человека убивают.

Мы видели, что когда всего лишь один священник обратился с просьбой допустить врача к Навальному, мракобесы потребовали возбудить против него уголовное дело.

Но этот священник был один. Если бы 20-30 священников РПЦ сделали тоже самое, вряд ли бы всех их лишили приходов или возбудили против них уголовное дело.

Но раз священники не могут объединиться и просить о милосердии, я предлагаю нам, православным, обратиться к патриарху Кириллу с требованием защитить заключенного.

Между прочим, Алексей Навальный – православный христианин. Патриарх вполне может просить ФСИН допустить к нему врача.

Открытое письмо патриарху Кириллу

Ваше Святейшество!

Слышали ли ли Вы о том, что совсем близко от Москвы, в городе Покрове Владимирской области вот уже 15 дней голодает православный христианин Алексей Навальный. Он требует , чтобы к нему допустили врача-специалиста. Считает, что тюремные врачи не могут обеспечить ему необходимую, квалифицированную медицинскую помощь. Его мать Людмила Ивановна Навальная и жена его, Юлия Навальная, были вчера у него на свидании.[...]

Отец Георгий Эдельштейн любит повторять: "Если мы молчим, мы участвуем в том зле, которое происходит в мире. Я обязан сказать, что я думаю".

Ваше Святейшество!

Мы Просим Вас о милосердии. Мы просим Вас обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста. Навальный голодает за законное право арестанта на врача с воли.

Многие из нас отправляли письма Александру Калашникову с такой просьбой.

Директор ФСИН нас не услышал.

Мы надеемся, что он сможет услышать Вас.

Виктор Денисов

Готов подписать обращение хоть к диаволу, если это поможет освободить Навального. Может быть, создать петицию на имя Байдена? Пусть передаст наши требования "партнёру по переговорам". Тогда их будет труднее не заметить…

Виктор Денисов, химик, атеист

Александр Рыклин

Вообще-то, мы очень быстро должны понять, стала ли ситуация с Алексеем Навальным частью сделки между Байденом и Путиным. Если в ближайшие день-два к Навальному допустят человеческих врачей, значит, Байден поднимал этот вопрос. Если все останется, как есть, получается, Навальный выпал из актуальной повестки... Чего всеми силами Путин и добивался...

Согласно официальному заявлению Кремля, о Навальном в беседе Путина и Байдена речь не заходила. В провластных каналах об этом сообщают в глумливом тоне.

Акитилоп

Чего только Навальный ни делал, чтобы привлечь к себе внимание забугорных боссов. И голодовку объявлял, и выдать Коран требовал. Однако результата все эти свистопляски не принесли.

В ходе личного разговора Путина и Байдена о Навальном не было произнесено ни слова. Не планируют Леху вытаскивать в тёплые штаты из холодной русской колонии, и все тут. Очевидно, что отдых в "санатории строгого режима" продлится для Навального дольше, чем он планировал.

Однако переговоры глав России и США могут повлиять на судьбу Навального если не напрямую, то косвенным образом, считает Дмитрий Колезев:

Байден позвонил Путину и предложил встретиться. Вот журналист Александр Плющев задает простой и четкий вопрос: это хорошо или плохо?

Мой ответ – хорошо. Давайте смотреть правде в глаза. Как бы мы ни относились к нынешнему режиму, чем хуже отношения с США, тем жестче этот режим становится по отношению к собственным гражданам. Тем сильнее бомбят Воронеж. Тем хуже Навальному в тюрьме. Тем беднее жизнь. И так далее.

Есть те, кто считают, что если США проявят жесткость и "додавят", то режим в России сменится на более демократический. И даже если эта смена будет потрясением (революцией, переворотом, путчем) – то лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но я лично считаю, что запас прочности у российского режима очень велик. Не будет никакого "додавят". Наиболее реалистичный прогноз, с моей точки зрения, заключается в том, что режим изменится только после естественного ухода из жизни Владимира Путина. И если отношения России с Западом и США до этого момента будут плохими, то жить будет тяжелее всем. Если они хотя бы немного потеплеют – это дает шанс и на смягчение внутренней политики. Поэтому если рассматривать наметившийся саммит как шаг к улучшению отношений, от этого будет лучше большинству.