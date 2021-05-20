LEGO выпустит первый конструктор в поддержку ЛГБТ

Компания LEGO выпустит первый набор конструктора в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Набор называется Everyone is awesome ("Каждый прекрасен") и состоит из 11 фигурок разного цвета с уникальными причёсками. Семь из них окрашены в цвета радуги, три – в цвета трансгендерного сообщества (белый, светло-голубой и розовый). Еще две фигурки окрашены в чёрный и коричневый цвета. Они подчеркивают разнообразие оттенков кожи человека.

Дизайнер Мэтью Эштон рассказал, что сначала создавал набор для себя. Коллекция привлекла внимание других сотрудников LEGO, и они предложили пустить её в массовое производство.

"Мы создали этот набор, чтобы включить в него всех: неважно, насколько ты молод или стар и какой у тебя гендер. LEGO – это для всех", – сказал Эштон в видеоролике компании в инстаграме.

Набор появится в продаже в июне. Во многих странах мира в этом месяце проходит прайд – акция за равноправие представителей ЛГБТ.

В России с 2013 года действует "закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних". ЕСПЧ и Комитет по правам человека ООН признали его дискриминационным.