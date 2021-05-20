ЕСПЧ: Баку виновен в покушении на убийство блогера Лапшина

Азербайджан виновен в покушении на убийство блогера Александра Лапшина и в применении к нему пыток. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Баку должен выплатить Лапшину компенсацию в размере 30 тысяч евро.

Александр Лапшин – гражданин Украины, России и Израиля. Азербайджанские власти обвиняли блогера в нарушении законов страны из-за поездок в самопровозглашённый Нагорный Карабах в 2011 и 2012 годах. Баку внёс Лапшина в черный список. В 2015 году блогер въехал в Азербайджан по украинскому паспорту.

Лапшина задержали в Минске в декабре 2016 года и в феврале 2017 года по запросу Баку экстрадировали в Азербайджан. Через полгода суд в Баку приговорил его к трём годам тюрьмы, признав виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах.

В сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал осуждённого. Его экстрадировали в Израиль. В начале 2018 года Лапшин подал жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ. Он обвинил азербайджанские власти в покушении на убийство, пытках и незаконном лишении свободы.

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