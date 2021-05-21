Дипломатия на "удалёнке". Галина Сидорова - о визах и зубах

Встретились Блинкен и Лавров: поговорили, разошлись. Недружественно конструктивно. Спрашивается, чего встречались? Хотя, с учётом замаячившего летом саммита, вопрос можно поставить и по-другому: зачем вообще иметь дело с кремлёвским хозяином и обслуживающими его дипломатическими лицами? Тем более, своё "фэ" всему миру они уже не раз высказывали как в относительно приличной (вот буквально накануне Владимир Путин вновь пообещал "выбить зубы всем, кто захочет "чего-то от нас откусить", так и в неприличной (агрессия против соседей) форме.

Политические старожилы пытаются выудить из истории времена, когда отношения между нашими странами были столь же плотно "обременены завалами", "разгребать" которые с энтузиазмом приглашает министр Лавров. Это всегда были американские горки – то кризис, то сокращение убийственных арсеналов. Но если подумать, то настоящее ослабление напряженности началось с середины 1980-х, когда стратегические разборки в верхах подкрепила совсем иная "сила", народная дипломатия, завязывавшиеся горизонтальные связи между обычными людьми, в основе которых лежало простое и наивное понимание: "Они – такие как мы".

У меня к этому времени особое, личное отношение. Возможно потому, что с ним связаны первые шаги в серьёзной журналистике, я освещала марши мира в качестве спецкора еженедельника "Новое время". Это был во всех смыслах длинный путь, начавшийся в то время, когда в вашингтонской политической терминологии СССР ещё был "империей зла", а в советской США представали не иначе как инициатор "звёздных войн" (не путать с любимой всеми киноэпопеей Джорджа Лукаса). Участники тех походов, с которыми мне довелось прошагать по Америке вдоль и поперёк - молодые люди из разных городов СССР, догадываюсь, что "проверенные органами", но искренне радовавшиеся уникальной возможности пообщаться с американцами. После того, как встретишь восход в палатке с видом на знаменитый мост в Сан-Франциско, поживёшь в доме у медсестры и школьного учителя в Вермонте, у профессора-хиппи в Беркли, у музыканта из Санта-Моники, прогуляешься по полям Айовы с местными фермерами (для большинства американских семей это была первая встреча с "живыми русскими", как, впрочем, и для русских – первое знакомство с "живыми американцами" в месте их обитания), перестаёшь воспринимать заокеанскую страну как нечто чужое и враждебное.

Любая нормализация отношений реальна только когда стороны исходят из понимания, и желания разделить общие ценности

Вернувшись домой, участники этих походов, конечно, не могли поделиться впечатлениями в соцсетях, которых тогда ещё не придумали. Зато существовал воистину народный институт "кухонь", где всё обсуждалось с родными, друзьями, друзьями друзей и просто знакомыми. Можно, конечно, приписать какому-нибудь злому (с точки зрения блюстителей "скреп"), или доброму (с позиций сторонников демократических ценностей) гению, заслугу в том, что всё это тогда учудил с тайным замыслом разрушить советскую систему. Но это было бы слишком просто. Скорее, система к тому моменту достигла достаточной степени саморазрушения, просто время пришло. Плюс естественное для человека, стремление увидеть в других людях отражение себя, да ещё и удивиться результату.

Что пугает нынешних кремлёвских небожителей, судорожно хватающихся за проржавевшие скрепы? Не НАТО у порога, и не сонмы вражеских ракет - их и у нас, если послушать Путина, хватит на всех. Пугает возможность беспрепятственных контактов между людьми, обменов информацией, идеями, опытом. В СССР границы были закрыты. Сегодня границы открыты. По крайней мере, были открыты до пандемии, которая кремлевскому начальству пришлась весьма кстати, с учётом его стремления снова Россию "законопатить". Раньше не могли выезжать те, у кого не было на это денег. В последние годы запрет на выезд получили "особенные" категории граждан – всевозможные силовики, судьи, якобы, для их же блага, во избежание "провокаций". На самом деле путинское государство просто не доверяет своим гражданам, точно также как советское не доверяло своим. Отсюда всё новые и новые "нежелательные", "недружественные", "иноагенты", "экстремисты", "шпионы". Всё спускается сверху – а там Путин, как истинный "дворовый мафиози", не доверяющий ни врагам, ни друзьям – лишь узкому кругу тех, кто "повязан" с ним крепкой мужской дружбой до степени осознания, что в будущем личной ответственности за общие преступления не избежать.

Трудно представить, что в обычной жизни нормальный человек, подозревающий, что его собеседник - убийца, будет вести с ним какие-то дела или хотя бы протянет руку. В дипломатии – пожалуйста. Вам расскажут, что есть более важные, стратегические интересы. Или вовсе попытаются убедить в том, что убийство может быть "метафорой". С российской стороны тем временем поведают о важности "механизма регулярных встреч". Меж тем, любая нормализация отношений реальна только когда стороны исходят из понимания, и желания разделить общие ценности. Хотя бы главную. И что бы кто ни говорил, главная - только одна, первая, она же и последняя – человеческая жизнь. Именно поэтому никакой нормализации, никаких "конструктивных переговоров" с нынешним хозяином Кремля, в чьём приоритете, как он уже не раз продемонстрировал, эта ценность отсутствует, быть не может. И не должно.

А что может?

Противники санкций критикуют их за то, что бьют по площадям: и по чиновникам режима, и по обычным гражданам. Но что, если, помимо санкций, вернуться к старой доброй "народной дипломатии"? Причём нарушить при этом "священный" принцип взаимности? Перестать, наконец, подавать руку Путину и его опричникам, но протянуть её обычным российским гражданам – туристам с красными паспортами, максимально облегчив для них въезд и путешествия по Штатам. Студентам, журналистам, учёным, деятелям культуры, всем, у кого есть желание и возможность наскрести средства, чтобы посмотреть далёкую страну. Не ждать, когда наступит беспутинское завтра, а отправиться в дорогу прямо сейчас. Пусть трудности с получением виз останутся и даже усугубятся для чиновников и дипломатов, а народная дипломатия, наоборот, пусть набирает силу – как раз в пику режиму. Когда-то ведь нужно принимать нестандартные решения. У ФБР хлопот прибавится. Но на то и спецслужбы, чтобы отличать шпионов от мирных граждан.

Путинский режим с условной тысячей ракет не станет безопасней для окружающих с восемьюстами, если при этом останется режимом Путина. Россиянин, оказавшись на Манхэттене, вряд ли поверит, что американцы спят и видят, как уничтожить Россию. И хотя бы задастся вопросом, зачем доморощенные политики и пропагандисты дурят ему голову? А путинские дипломаты и чиновники пусть себе считают выбитые зубы и "разгребают завалы" "на удалёнке". Почему нет? Путин ведь в пандемию освоил её в совершенстве – так понравилось, что до сих пор шлёт указания из "бункера".

Галина Сидорова - московский журналист

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